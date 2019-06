Infrastructures : plus de 171 M$ sera versé au total dans la région

Les collectivités et une municipalité régionale de comté du Saguenay-Lac-Saint-Jean se partageront une enveloppe globale légèrement supérieure à 171 millions de dollars de 2019 à 2023 pour financer divers projets liés aux infrastructures.

Cet argent proviendra du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec.

Sans surprise, la Ville de Saguenay obtiendra la part du lion en bénéficiant approximativement de 52 millions de dollars.

Certaines agglomérations urbaines du Lac-Saint-Jean ne seront toutefois pas en reste.

Pour ne citer que quelques exemples, Alma, Dolbeau-Mistassini et Roberval recevront respectivement des sommes d’environ 11, 5 et 3,5 millions de dollars.

Le montant le plus modeste sera versé à la Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette qui touchera un peu plus de 631 000 $.

Un mélange d'enthousiasme, de joie et de soulagement

D’après la ministre québécoise des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ces fonds ne manqueront pas de contribuer à la vitalité économique de la région.

Quant au ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, il se réjouit de savoir que le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra compter sur un financement stable et à long terme [...] pour rénover et entretenir ses installations publiques .

De son côté, le président de l’Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, estime que cet argent arrivera vraiment à point nommé.

Selon M. Cusson, une partie des sommes disponibles sera assurément utilisée durant l’été.