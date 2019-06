Cette Néo-Brunswickoise obtient une rue à son nom comme cadeau de retraite

Barbara Nicholson, une architecte de formation, a vu une rue du campus de l'UNB être nommée en son honneur.

« Nicholson Way » se trouve devant le centre Richard J. Currie et le nouvel immeuble de kinésiologie, soit deux endroits où travaillait la retraitée.

Nicholson Way est situé devant le centre Richard J. Currie et le nouvel immeuble de kinésiologie. Photo : Joy Cummings-Dickinson/University of New Brunswick