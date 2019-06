L'Iran menace d'un embrasement régional en cas d'attaque américaine

Tirer une balle en direction de l'Iran mettra le feu aux intérêts de l'Amérique et de ses alliés dans la région, a déclaré samedi le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole de l'état-major conjoint des forces armées iraniennes dans un entretien à l'agence Tasnim.

En dépit des affirmations répétées des États-Unis et de l'Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la guerre, l'escalade et la multiplication des incidents dans le Golfe font craindre un embrasement.

D'autant que des deux côtés, on multiplie les déclarations incendiaires.

Le président Donald Trump a réaffirmé qu'il ne souhaitait pas la guerre avec l'Iran, mais que si elle éclatait, elle provoquerait un anéantissement comme on n'en a jamais vu avant .

Le général Shekarchi a affirmé pour sa part que si l'ennemi [...] fait l'erreur d'attaquer, l'Amérique, ses intérêts et ceux de ses alliés seront consumés par [le] feu qu'il aura contribué à allumer.

C'est la destruction, jeudi, d'un drone de la marine américaine par l'Iran qui a provoqué ce nouvel accès de fièvre.

La télévision d'État iranienne a présenté vendredi des images montrant, selon elle, des débris du drone américain abattu. En entrevue, le chef de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, le général de brigade Amirali Hajizadeh, a fait valoir que les Iraniens ont préalablement envoyé deux avertissements aux Américains, mais en vain. Photo : La Presse canadienne / AP/Meghdad Madadi

L'Iran affirme disposer de preuves irréfutables montrant que le drone américain abattu était entré dans son espace aérien et a écrit au secrétaire général et au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer une action américaine provocatrice et très dangereuse .

Washington dément catégoriquement, affirmant que l'aéronef a été touché dans l'espace aérien international.

Les États-Unis ont demandé la tenue lundi d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, selon des sources diplomatiques.

Tentative d’apaisement de la communauté internationale

Le ministère britannique des Affaires étrangères a fait savoir qu’Andrew Murrison, son secrétaire d'État pour le Moyen-Orient, se rendra en Iran dimanche.

En cette période de tensions régionales exacerbées et cruciale pour l'avenir de l'accord nucléaire, cette visite est une opportunité pour un dialogue plus ouvert, franc et constructif avec le gouvernement iranien , dit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé samedi.

Murrison plaidera en faveur d'une désescalade urgente dans la région, il exprimera les préoccupations du Royaume-Uni et de la communauté internationale concernant le comportement régional de l'Iran et sa menace de cesser de se conformer à l'accord nucléaire auquel le Royaume-Uni reste pleinement attaché , ajoute-t-il, alors que la tension entre Téhéran et Washington est à son comble.

Décidés à sauver l'accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015, duquel les États-Unis se sont retirés trois ans plus tard, les signataires européens ont promis la mise en place d'un dispositif nommé Instex, censé compenser les sanctions américaines.

Mais le programme a pris du retard et Téhéran juge leurs efforts insuffisants.

Le président iranien Hassan Rohani lors d'une visite à la centrale nucléaire de Bouchehr, en 2015 Photo : Associated Press / Mohammad Berno

Le 8 mai, la République islamique leur a donné 60 jours pour mettre leurs promesses en œuvre, faute de quoi elle menace de ne plus respecter les dispositions de l'accord.

Il faut une solution politique et c'est ce à quoi nous travaillons , a déclaré samedi la chancelière allemande Angela Merkel, lors d'un déplacement à Francfort.

Elle a ajouté que le cas iranien serait abordé à la prochaine rencontre du G20, la semaine prochaine au Japon.

Selon des sources diplomatiques, Français, Britanniques et Allemands préparent une nouvelle initiative pour tenter de préserver le texte durement négocié avec Téhéran.