Des livraisons à domicile zéro émission au IGA de La Baie

C'est par tirage que les quatre camions de livraison ont été distribués aux succursales. Le tirage visait à récompenser les marchands qui avaient obtenu la certification Action réduction, en lien avec la gestion des matières résiduelles.

On avait des exigences à remplir au niveau du compostage et de la presse à carton qu’il fallait atteindre pour être éligible au tirage. On essaie de jour en jour de devenir le plus vert possible , précise la propriétaire Chantale Verreault.

La propriétaire du IGA de La Baie, Chantale Verreault, est heureuse de poursuivre le virage vert de son magasin avec un camion de livraison électrique. Photo : Radio-Canada

L'équipe du IGA C. Verreault est très fière d'avoir remporté ce camion et a très hâte de pouvoir utiliser le véhicule qui devrait arriver d'ici la fin de l'été.

Selon la propriétaire, ce camion facilitera les livraisons à domicile, car la réfrigération permet de garantir le respect des normes d’hygiène.

On est le premier camion de livraison réfrigéré électrique dans la région et on fait beaucoup de jaloux. Chantale Verreault, propriétaire du IGA C. Verreault

Ces camions ont été conçus à partir de véhicules à essence déjà existants. Un défi considérable puisque 10 % de l'énergie doit être consacrée à la réfrigération.

Le IGA C. Verreault de La Baie devrait recevoir son camion 100 % électrique d'ici la fin de l'été. Photo : Radio-Canada

Selon le directeur du Fonds Éco IGA et du Jour de la terre, Pierre Lussier, il s'agit d'une réelle innovation qui a de quoi rendre les marchands fiers.

Avec la jeune entreprise québécoise Ecotuned, on a créé les premiers camions réfrigérés au Canada. C'est une camionnette à essence qu'on a convertie et pour nous ça avait vraiment une valeur additionnelle , précise Pierre Lussier.

La transformation des quatre camions totalise un investissement de 200 000 $. Les véhicules ont une autonomie de 150 à 170 kilomètres, permettant ainsi de faire les livraisons quotidiennes.

Hausse des livraisons à domicile

Avec les livraisons à domicile qui augmentent en raison de l'épicerie en ligne, ce véhicule tombe à point pour la famille Verreault.

C’est plus les familles qui fonctionnent maintenant avec le service Internet alors on est content d’avoir gagné, parce que justement on s’en allait vers un meilleur service de livraison à domicile , ajoute Chantale Verreault.

En plus du IGA C. Verreaut, un magasin de Sherbrooke, un de Rouyn-Noranda et un de l'Île-des-Soeurs ont remporté un camion.