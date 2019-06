Un Mick Jagger énergique fait plaisir à ses fans au Soldier Field de Chicago

Le leader du groupe, âgé de 75 ans, a couru et sautillé le long d'une scène étroite qui s'avançait dans la foule. Il s'agissait de son premier concert d'envergure depuis le report de la tournée sur conseil des médecins il y a à peine trois mois.

Le groupe, formé il y a plus de 50 ans, a ouvert le bal avec Street Fighting Man et Let's Spend the Night Together.

C'est un plaisir d'être de retour à Soldier Field – pour la huitième fois , a déclaré Jagger avant de se lancer dans la troisième chanson, Tumbling Dice.

Tous les membres des Stones ont maintenant passé le cap des 70 ans. Le guitariste Keith Richards a 75 ans. Ronnie Wood a 72 ans. Le batteur Charlie Watts est le membre le plus âgé, à 78 ans.

La tournée No Filter (Sans filtre) devait commencer le 20 avril à Miami avant que les médecins ne disent à Jagger à la fin du mois de mars qu'il avait besoin d'un traitement, apparemment pour un problème de valve cardiaque.

L'annonce de l'opération subie par Jagger peu de temps après le début des répétitions avait surpris ses partenaires de jeu.

Les Rolling Stones seront le 29 juin, à Oro-Medonte, à environ 130 kilomètres au nord de Toronto. Il s'agit de la seule étape canadienne de la tournée.