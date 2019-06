Les Canucks choisissent l'attaquant russe Vasily Podkolzin

Mesurant 1 m 86 et pesant 88 kilos, le hockeyeur a déjà été capitaine de l’équipe de Russie aux Championnats du monde des moins de 18 ans. Il avait alors marqué un but et quatre points en sept matchs pour aider son pays à remporter la médaille d’argent.

La sélection a été annoncée à l'aréna Rogers vendredi soir, où les Canucks sont les hôtes du repêchage cette année.

L'équipe vancouvéroise n’a pas réussi à se tailler une place dans les séries éliminatoires cette année, et ce pour une quatrième saison d’affilée, finissant en 5e position dans la Division pacifique de la LNH.

Les Canucks honoreront Alex Burrows

Par ailleurs, l'ancien attaquant des Canucks, Alex Burrows, sera honoré dans « l'anneau d'honneur » la saison prochaine à Vancouver. Le club en a fait l'annonce avant le début du repêchage.

Burrows n'a jamais été repêché dans la LNH, mais a fait son chemin en gravissant les échelons dans la Ligue de la côte est (ECHL) et la Ligue américaine de hockey (LAH) avant de parapher un premier contrat avec les Canucks en 2005 à titre de joueur autonome.

Il est le huitième joueur de l'histoire des Canucks à avoir marqué le plus de buts gagnants. La date pour la cérémonie d'intronisation n'a pas été annoncée.

Une première pour le Yukon

Par ailleurs, Dylan Cozens devient le premier joueur du Yukon à être sélectionné en première ronde. Il portera le chandail des Sabres de Buffalo.

Le choix de première ronde

Jack Hughes est considéré comme le meilleur espoir en Amérique du Nord depuis le début de la saison. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Pour leur part, les Devils du New Jersey ont sélectionné l'attaquant américain Jack Hughes avec le premier choix du repêchage.

Hughes, qui était considéré comme le meilleur espoir en Amérique du Nord depuis le début de la saison, est devenu le huitième Américain à être sélectionné au premier rang et le premier depuis Auston Matthews, en 2016.

Avec les informations de la Presse Canadienne