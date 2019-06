L’attaquant des Blades de Saskatoon, Kirby Dach, repêché par les Blackhawks de Chicago

Seuls l’Américain Jack Hughes (Devils du New Jersey) et le Finlandais Kappo Kakko (Rangers de New York) ont enfilé le chandail de leurs équipes respectives avant lui.

C’est la première fois, depuis 1988, qu’un joueur des Blades est repêché au sein des cinq premières sélections lors du repêchage de la LNHLigue nationale de hockey .

Kirby Dach, un attaquant droitier mesurant 1,93 mètre, a récolté 73 points en 62 rencontres cette saison dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest.

Il a aussi ajouté 8 points en 10 parties lors des séries éliminatoires.