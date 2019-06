Les balades contées amorcées au parc Howard

Kim Arsenault a même fait le chemin depuis Drummondville afin d'en apprendre davantage sur les mystères entourant les anciens propriétaires du domaine Howard.

J'avais vu ça passer sur Facebook et j'en ai profité pour venir voir une amie en même temps. J'adore ça! C'est tout à fait dans mes cordes, les légendes et l'histoire, et c'était très bien conté , a souligné Mme Arsenault après le conte La rose argentée.

On est venu trotter un peu ma mère et moi et c'est intéressant. J'ai bien aimé. La petite ambiance est quand même cool, je suis resté surpris. C'est chaleureux et j'ai bien aimé , note de son côté le Sherbrookois Alexandre Penn, qui en était à une première visite aux balades contées.

Quatre conteurs se relaieront tous les vendredis à partir de 19h30, jusqu'au 23 août, pour accueillir les visiteurs. La conteuse Claire Gens, qui en est à son troisième été dans les jardins de l'ancien sénateur, dit particulièrement apprécier la proximité avec les gens et la possibilité d'exercer son travail à l'extérieur.

D'année en année, on a toujours plus de monde.[...] Des fois, tu te dis que tu vas raconter telle histoire ce soir, mais finalement tu changes complètement, parce que tu y vas selon le style de public que tu as, ce que tu ne peux pas vraiment faire dans une grande salle officielle , mentionne Mme Gens.

C'est aussi un lieu qui est très beau. Je trouve ça agréable de conter dehors que ce soit l'hiver comme l'été , résume-t-elle.

L'activité est gratuite.