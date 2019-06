Les élèves de l'école Fréchette terminent l'année sur une note verte

En quatre heures, les 77 jeunes ont recueilli plus de 78 kilos de déchets, dont 5,6 kilos de détritus de plastique.

L'environnement est au coeur de la mission pédagogique de l'école Fréchette. Le développement durable occupe donc une place importante entre les murs de l’établissement du Bas-Saguenay.

Au cours de l’année scolaire, les élèves ont planté des pommiers, cultivé des légumes en serres et mis en place une friperie.

On veut développer, chez les enfants, une conscience pour une société plus écologique, plus pacifique, plus solidaire et plus démocratique , fait valoir l’orthopédagogue et membre du comité vert de l’école, Marie-Claude Roy.

Fréchette a pris ce virage il y a un an et détient l'accréditation Les Établissements Vert-Bruntland.

L'environnement est au coeur de la mission pédagogique de l'école primaire et secondaire Fréchette. Photo : Comité Zip Saguenay-Charlevoix

Les valeurs de ce mouvement sont inspirées d’un rapport produit en 1988, qui a découlé des travaux de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, présidée par Gro Harlem Brundtland.

Les élèves sont sensibilisés aux questions écologiques et apportent leur savoir-faire à la maison, croient les enseignants.

Il y a des familles qui se sont mises à composter à la maison alors qu'elles ne le faisaient pas. Même dans les boites à lunch, on voit des différences, car on favorise le zéro déchet. On voit des changements qui s'opèrent tout doucement. Marie-Claude Roy, membre du comité vert de l'école Fréchette

D’après le reportage de Flavie Villeneuve