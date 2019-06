Pas d’interdiction de vapoter en vue à Vancouver

La semaine dernière, les conseillers de San Francisco ont voté à l’unanimité en faveur d'un amendement au code de la santé pour interdire la vente de cigarettes électroniques qui n’ont pas encore reçu l’approbation du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).

Cependant, un conseiller de Vancouver doute que la municipalité ait la juridiction d’implémenter une interdiction semblable.

«Nous avons une législation provinciale qui traite de la vente et de la distribution de tabac et de produits de vapotage, puis nous avons Vancouver Coastal Health, l'autorité régionale de la santé qui a juridiction concernant l'endroit où vous fumez ou vapotez», explique Pete Fry, conseiller municipal à Vancouver.

Bien que sa collègue Rebecca Bligh reconnaisse que la province a juridiction sur la question de la cigarette électronique, elle estime que la ville de Vancouver pourrait prendre certaines mesures pour freiner ce qu’elle considère être un problème grandissant.

Sans citer de mesures concrètes, Mme Bligh rappelle que c’est la ville qui fournit les licences commerciales aux magasins de vapotage.

Or, non seulement ces magasins utilisent des tactiques de marketing qui ciblent nos jeunes , déplore-t-elle, mais certains d’entre eux vendraient leurs produits illégalement aux clients d’âge mineur.

Elle affirme que les élus ont la responsabilité de faire tout en [leur] pouvoir afin de s’assurer que cela ne se produise pas.

Les cigarettes électroniques sont de plus en plus faciles à dissimuler. Photo : Associated Press / Julio Cortez