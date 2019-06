Une journée pour fêter les 175 ans de présence des Sœurs grises au Manitoba

C’est par une messe dans la cathédrale de Saint-Boniface que la journée de célébration a débuté.

Dans une église comble, l’archevêque de Saint-Boniface, Mgr Albert Legatt a rappelé aux fidèles l’apport des Sœurs de la Charité de Montréal à la suite de leur arrivée le 21 juin 1844.

Après 59 jours de canot, ces dernières se sont installées dans la colonie de la rivière Rouge, qui deviendra ensuite Saint-Boniface.

Les Sœurs grises sont, entre autres, reconnues pour avoir fondé l'hôpital Saint-Boniface, l'école des infirmières et pour leur aide envers les personnes dans le besoin.

Sœur Jacqueline Saint-Yves a œuvré au Manitoba de 1964 à 1996. Elle est ravie que l’œuvre des Sœurs grises se poursuive aujourd'hui.

Pour moi, le plus touchant, c'est de voir tous ces laïcs qui sont impliqués dans les œuvres que avant on gérait. On a toujours travaillé avec les laïcs, mais maintenant ils sont responsables de ces institutions et c’est merveilleux , déclare-t-elle.

Une grande fête

Pour fêter l'événement, l'archidiocèse avait vu les choses en grand en organisant un dîner communautaire au centre des anciens murs de la cathédrale, agrémenté de musique et de pièces de théâtre dans le cimetière.

Les fidèles venus à la messe ont ensuite pu se restaurer lors d'un dîner communautaire tenu au centre des anciens murs de la cathédrale de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Le musée de Saint-Boniface, situé dans l’ancien couvent des Sœurs grises était également de la partie. Il a ouvert ses portes gratuitement toute la journée et permis à ses visiteurs de découvrir la toute nouvelle exposition permanente qui offre plus de place aux Sœurs grises.

Une grande partie du premier étage est dorénavant dédiée à la vie quotidienne des sœurs.

On parle de ce que c’est qu’être une sœur, de la vie au couvent, de ce qu’elles faisaient pour leurs loisirs. On reconnaît la difficulté de l’arrivée et des premières années. On parle aussi de l’aide aux personnes dans le besoin comme les orphelins, les vieillards. On parle du centre Saint-Amant, du centre Flavie Laurent. On parle aussi des soins de santé et leur impact au fil des 175 dernières années , précise la directrice du musée, Vania Gagnon.

Une célébration lors de la journée des Autochtones

Dans son travail de réconciliation, Monseigneur LeGatt a également invité des représentants autochtones à venir s’exprimer lors des célébrations.

Des membres de la paroisse autochtone Sainte-Kateri étaient ainsi présents et ont offert une cérémonie de purification au début de la messe.

Son ancien curé de 2003 à 2007, le père François Paradis, a également été invité à s'exprimer lors de la cérémonie. Depuis 2007, il travaille dans des ateliers de réconciliation.

Le ministère était parmi les Autochtones. [Les oblats] ont contribué à cette colonisation, mais ils ont aussi reconnu les erreurs qu’ils ont faites. Tous les migrants ont été coupables et continuent de l’être et de profiter de cette situation d’une certaine façon. Ces questions font partie du travail de réconciliation et de décolonisation , affirme-t-il.

Le père François Paradis participe à des groupes de réconciliation depuis 2007. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Il estime toutefois que les noirceurs de l’histoire ne doivent pas ternir l’avenir. Il ajoute que le dialogue entre Autochtones et allochtones permettra progressivement de panser les plaies.

De son côté, le musée de Saint-Boniface reconnaît, dans son exposition, la participation de certaines Sœurs grises à des pensionnats autochtones.

On ne peut pas défaire l’histoire, mais on peut reconnaître plusieurs perspectives. Je crois que c’est tout à fait naturel , explique Vania Gagnon.

Au Manitoba, les Sœurs grises sont désormais une trentaine de religieuses qui participent encore à des œuvres communautaires, mais assurent principalement une présence religieuse.