L’agence mi’kmaq de services aux enfants et à la famille souhaite intervenir en amont afin d’éviter que des enfants ne soient placés dans des maisons à l’extérieur de leur communauté.

Ce sont sept communautés autochtones du Nouveau-Brunswick qui ont uni leurs agences de protection de l’enfance pour mettre en place un nouveau modèle, qui mise sur la prévention par la culture et la tradition.

Bernard Richard, l’ancien défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, croit que l’approche culturelle et communautaire instaurera un nouveau climat de confiance.

Les membres de la communauté disaient qu’on venait voler leurs enfants , se souvient M. Richard, qui souhaite changer cette perception.

Bernard Richard croit l'approche préventive et culturel permettra d'éviter que d'autres enfants autochtones ne soient séparés de leur communauté. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Dans un rapport publié en 2010, Bernard Richard recommandait aux communautés autochtones de miser sur la prévention et de s'allier pour former une agence de protection de l'enfance avec plus de ressources.

Ses recommandations ont été entendues. M. Richard agit maintenant à titre de conseiller pour cette nouvelle agence.

L’approche traditionnelle, c’était d’enlever les enfants , explique Bernard Richard. On veut intervenir en amont pour éviter que des problèmes qui existent déjà se complexifient.

Selon lui, la prévention passe par le développement de l’estime de soi et la fierté culturelle.

Des maisons « grands-mères »

Chaque communauté autochtone aura son propre centre de ressources familiales, appelé Maison Nukumi.

George Paul, croit qu'en tant qu'aîné, il a le devoir de transmettre ses traditions aux futures générations afin de développer leur identité culturelle. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Nukumi (prononcé « nogomi ») signifie « sage grand-mère » en langue micmaque. Un nom porteur de sens, puisque l’objectif est de tisser des liens entre les enfants et les aînés de la communauté.

Chaque maison aura un agent culturel, c’est-à-dire un aîné responsable de transmettre son savoir et ses traditions aux enfants qui fréquentent le centre.

George Paul, aîné de la communauté de Metepenagiag, croit que plusieurs générations ont souffert d’un manque de fierté culturelle.

Plusieurs enfants autochtones ont été séparés de leur communauté. Ils sont déconnectés de leur culture et de leur langage. Cela les empêche d’avancer dans la vie, car ils ne connaissent pas leur identité. George Paul, aîné mi'kmaq

George Paul tentera de restaurer cette identité culturelle par l’apprentissage de la langue micmaque, par la musique et les cérémonies traditionnelles.

Passer par les jeunes pour atteindre les parents

Encore aujourd’hui, plusieurs familles des Premières Nations perçoivent mal les agences de protections de l’enfance.

C’est important de développer un lien de confiance afin qu’ils n’aient pas peur de venir voir les travailleurs sociaux pour demander de l’aide, de peur de perdre leurs enfants. Bernard Richard, conseiller

En offrant des activités aux jeunes de la communauté, les parents seront amenés à fréquenter le centre et à établir un lien avec les gens qui y travaillent.

Bernard Richard rappelle qu’au contraire, l’objectif de l’agence est d’éviter que les enfants soient séparés de leur communauté.

D’après le reportage de Camille Bourdeau