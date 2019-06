Le sud-ouest de la Saskatchewan arrosé par de fortes pluies jusqu’à samedi

Environnement Canada a publié, vendredi, plusieurs avertissements météorologiques pour les régions d’Assiniboia, de Gravelbourg, de Maple Creek, de Swift Current et leurs environs.

La faute en revient à un système dépressionnaire chargée en humidité, qui se déplace lentement depuis le Montana en direction du Manitoba.

Les averses et les orages vont se poursuivre au moins jusqu’à samedi soir. Puis, retour des éclaircies à partir de dimanche et pour les jours suivants. Natalie Hasell, météorologue à Environnement Canada

Alors que la sécheresse persistait en Saskatchewan, inquiétant les cultivateurs et les éleveurs, la province a connu, cette semaine, de fortes précipitations. Mardi, les habitants de Swift Current ont ainsi reçu 50 à 80 centimètres en une heure et demie. À certains endroits, l’eau est montée jusqu’au capot des voitures, tandis que des sous-sols ont aussi été inondés.

Entre mercredi et vendredi, il est tombé plus de 100 millimètres de pluie à Coronach et près de 70 millimètres à Assiniboia. Ces épisodes pluvieux risquent de devenir habituels pour les prochaines semaines.