LAB-École à Chicoutimi : 15 M$ pour démolir et reconstruire Marguerite-d'Youville

Le bâtiment de la rue Boily sera démoli, puis reconstruit au coût de 15 millions de dollars.

On démolit le bâtiment et on s'en va en concours d'architecture. On devrait avoir des plans modernes d'aujourd'hui [pour] l'école pensée d'aujourd'hui , explique la présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné.

Un drone a été mis à profit pour faciliter le travail des architectes.

Le projet sera financé à même le budget de 1,7 milliard de dollars annoncé cette semaine par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour l'ensemble des écoles du Québec. Le LAB-École de Saguenay est la huitième mouture d’un projet imaginé par une équipe dont fait partie l’athlète originaire de la région, Pierre Lavoie. L’objectif est de définir l’école de demain.

La présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné, le directeur des ressources matérielles, Nicolas Savard et l'enseignant Jean-Frédérick Girard. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La nouvelle école aura des gradins centraux, des espaces verts et des salles à manger. Le bâtiment comptera 15 classes de la maternelle 4 ans à la sixième année.

On est en pleine nature, on va aller chercher des portes et des vestiaires qui vont rentrer directement dans chacun des pavillons, si on veut. Nicolas Savard, directeur des ressources matérielles, CS des Rives-du-Saguenay

L’enseignant Jean-Frédérick Girard croit que l’annonce du déménagement à temps pour l’automne 2022 représente « une excellente nouvelle ».

À notre école, on est à pleine capacité, on n'a pas de laboratoire informatique. On a des petites classes et dans notre gymnase, on a un plafond bas , note-t-il.

Les infrastructures municipales situées à proximité de l'école favoriseront la pratique d'activités sportives et les nouveaux locaux seront mieux adaptés pour favoriser l’apprentissage des jeunes.

Les citoyens peuvent proposer des idées en lien avec le LAB-École sur le site internet de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Le nom de l’établissement reste à définir.

D'après le reportage de Gilles Munger