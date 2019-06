Half Moon Run amorce sa tournée internationale à Saint-Eustache

Après Dark Eyes et Sun leads me on, la formation a voulu pousser sa musique plus loin. C’était vraiment difficile en fait au début. Il fallait trouver qu’est-ce qu’on veut dire avec notre musique , explique Dylan Phillips, l’un des membres du groupe, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Le son du groupe est complètement analogique, rien n'est préenregistré. Dylan Philips, Devon Portielje, Conner Molander et Isaac Symonds chantent tout en jouant chacun de plus d'un instrument à la fois. Il faut dire que les quatre musiciens se sont rencontrés au Conservatoire de musique de Montréal.

On a essayé dans le passé de jouer avec les tracks, mais on trouve qu’il y a une vitalité, une pulsion qui est perdue. Dylan Philips, membre du groupe Half Moon Run

Un 3e album à venir

Le groupe intégrera progressivement à ses spectacles davantage de matériel de son troisième album, dont le titre est choisi, mais n’est pas encore dévoilé.

« Tout est fait, mais on ne présente pas encore tout en concert, souligne Dylan Philips. On commence petit à petit pour bien apprendre comment jouer sur scène, avec tout l’équipement. »

Il ajoute qu’avec bientôt trois albums à son actif, le groupe a l’embarras du choix. « On peut vraiment choisir les chansons qu’on veut vraiment jouer. [...] Ça va être le fun dans le futur, on va pouvoir échanger les chansons, changer le set plus souvent. Il y a beaucoup de possibilités. »

Avec les informations de Catherine Richer