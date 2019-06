Michel Perron reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec

L'honorable J. Michel Doyon a remis la prestigieuse décoration au Baieriverain d'origine lors d’une cérémonie tenue à l'hôtel de ville de Saguenay en fin d’après-midi, vendredi.

Le chercheur émérite du Cégep de Jonquière et de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a fondé, avec sa conjointe Suzanne Veillette, le Centre d'étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCOBES) en 1982. Il est aussi le fondateur du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) et de la chaire de recherche sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes (VISAJ).

Depuis 35 ans, les travaux de Michel Perron s'articulent autour de la prévention de l'abandon scolaire, de la mobilisation des communautés en faveur de la persévérance, de l'amélioration des conditions de vie des jeunes et de la prévention des maladies génétiques. Il a d’ailleurs agi comme bénévole chez CORAMH pendant de nombreuses années.

Michel Perron a appris en mars qu’il recevait la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel en reconnaissance de sa contribution à la société québécoise. Il se réjouit de voir que son œuvre se poursuit et que les institutions qu’il a fondées se portent bien.

Le plus grand privilège que je perçois actuellement, c’est le fait que ce que j’ai contribué à bâtir, ça continue. Le groupe ÉCOBES poursuit sur sa lancée et est devenu un centre collégial de transfert de technologies et a le vent dans les voiles. Le CRÉPAS est aussi sur une belle lancée et à la chaire VISAJ, il y a maintenant trois titulaires qui mènent les travaux. Michel Perron, cofondateur du groupe ÉCOBES

Un long parcours

Embauché comme enseignant en Techniques de travail social au Cégep de Jonquière en 1977, Michel Perron a cofondé ÉCOBES cinq ans plus tard.

En 1996, il a mis sur pied le CRÉPAS, qui a ouvert la porte à une nouvelle approche en matière de persévérance tant au secondaire, au collégial qu'à l'université.

En 2008, il a créé la Chaire VISAJ, un partenariat entre l'UQAC et le Cégep de Jonquière.

Michel Perron a reçu plusieurs prix et distinctions en carrière, dont la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2010. Il a aussi signé plus d'une centaine d'articles scientifiques.

Avec les informations de Priscilla Plamondon Lalancette et Mélyssa Gagnon