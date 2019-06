Des logements adaptés pour six familles de Saskatoon vivant avec un handicap

Des logements à l’intention de familles qui doivent composer avec un handicap seront construits à Saskatoon. L’initiative permettra à six familles de profiter d’un logement accessible et adapté à leurs besoins.

Les unités compteront chacune deux ou trois chambres et pourront accueillir des familles qui ont entre un et trois enfants. Ces logements auront une superficie de 105 à 111 mètres carrés et seront conçus pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, assure le gouvernement provincial.

La construction des trois maisons jumelées, comprenant chacune deux logements adaptés, est déjà commencée, et les travaux devraient être terminés au printemps 2020, selon le gouvernement de la Saskatchewan. Une fois la construction achevée, les unités seront vendues aux familles désireuses de s'y installer.

Investir dans nos logements accessibles, c’est un investissement dans l’avenir de notre ville , affirme, de son côté, le maire de Saskatoon, Charlie Clark.

La construction de ces six logements nécessitera un investissement total de 837 000 $, provenant des gouvernements fédéral et provincial par l’entremise de l’entente sur les investissements conclue entre Ottawa et la Saskatchewan pour la période 2014-2019.

La Ville de Saskatoon et l’entreprise SaskNative Rentals ont aussi collaboré à la mise en oeuvre du projet.