Des potagers en façade de plus en plus populaires

La Ville de Québec s'était d'abord montrée réticente à l'idée d'autoriser les potagers en façade sur son territoire. La Ville a finalement opté en faveur de cette nouvelle façon de jardiner en février dernier.

Quand on a eu le go, comme quoi on peut faire des potagers de façade, on a sauté sur l'occasion d'étendre nos espaces jardins , souligne Caroline Gagnon, résidente de Québec.

Derrière ces potagers se cache une philosophie, que Caroline Gagnon et son conjoint Martin souhaitent transmettre à leurs enfants.

C'est de savoir combien de temps ça prend planter un légume, s'en occuper, le récolter. Tout le travail qu'il y a en arrière de ça , ajoute-t-elle.

De plus en plus populaires

Les potagers en façade se font encore discrets à Québec, mais ils pourraient bientôt se multiplier.

C'est lié à notre conscientisation au niveau environnemental, au fait qu'on prend conscience de toutes sortes d'enjeux au niveau de la protection des terres agricoles, au niveau de la protection de la biodiversité , affirme le directeur général Les Urbainculteurs, Johann Girault.

Ça permet de sauver des ressources en eau. Au lieu d'arroser son gazon, on arrose un potager. Ça permet d'avoir des aliments à la fin. Johann Girault, directeur général Les Urbainculteurs

Les potagers en façade doivent respecter les dispositions du nouveau règlement municipal, qui stipule entre autres que le potager doit être à une distance de 50 cm d'un trottoir ou d'une bordure de rue.