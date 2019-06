Enfants en vacances, parents au travail

Autres temps, autres choix

Je pense fortement à l'enfance que j'ai partagée avec mes frères et soeurs dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC). En juillet et en août, mes parents nous entraînaient à partager leurs activités dans le secteur commercial, à joindre des camps de vacances gratuits. C'était aussi une période pendant laquelle nous avions plus de temps pour créer nos jouets et passer des heures en plein air avec des amis.

Les temps ont changé et la réalité est différente pour mes enfants. Nous aurons quelques jours de voyage en famille, mais pour le reste des vacances, je m'en remettrai aux services de garde ou aux activités estivales proposées ça et là à travers la ville d'Edmonton.

Dans la communauté francophone, la Fédération des parents francophones de l'Alberta s'adapte à cette réalité. On organise ce qu'on appelle des camps d'été. On a une grande demande pour la garde d'enfants un peu plus vieux, pas seulement pour ceux qui sont en bas de cinq ans. Les activités doivent être variées et intéressantes , m'explique la directrice Mireille Péloquin. La programmation de la FPFA Fédération des parents francophones de l'Alberta prévoit des activités sportives, artistiques ou thématiques (en sciences, en robotique, etc.) étalées sur quelques jours.

Mireille Péloquin (à droite) portant un bébé dont la mère (à gauche) visitait les locaux de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Photo : Fédération des parents francophones de l'Alberta

Payer

Participer à des activités en été n'allège pas nécessairement les dépenses des familles. Aux frais des services de garde, il va souvent falloir ajouter les coûts des activités programmées et parfois aussi ceux des assurances. Les gouvernements offrent des subventions, mais elles ne sont données qu'aux familles à faibles revenus qui en font la demande. Les parents qui souffrent le plus sont ceux qui sont juste au-dessus du montant d'admissibilité , constate Mireille Péloquin.

Les autres coûts sont reliés au transport pour emmener les enfants aux activités. Les familles peuvent les réduire si elles trouvent le moyen de le faire. On va parfois voir deux ou trois familles s'organiser pour partager le transport des enfants ou le confier à un parent qui a davantage de flexibilité et qui accepte d'accommoder les autres , observe la directrice de la FPFAFédération des parents francophones de l'Alberta .

Santé et sécurité

La garde des enfants et les activités pour les tenir occupés sont soumises à une réglementation plus exigeante, notamment pour prévenir des risques fâcheux. Je peux acheter n'importe quoi avec ma MasterCard, mais je ne peux pas remplacer mes enfants. Alors quand il s'agit de confier leur garde à quelqu'un d'autre, j'aime qu'il y ait des règlements et de normes en matière de sécurité et de santé publique , souligne Mireille Péloquin.

Selon elle, les parents devraient avoir des craintes dans ces circonstances. Parfois comme parents, on veut sauver de l'argent, mais on ne pense pas à la santé et à la sécurité de notre enfant de prime abord. Peut-être que ça mérite de payer 200 dollars cette semaine pour mon enfant dans un camp où il sera avec d'autres enfants pour des activités stimulantes et intéressantes, avec des professionnels formés, qui ont des enfants à cœur et travaillent dans un cadre sécuritaire structuré.

Le rôle parental

Les activités structurées à l'extérieur de la maison ne couvrent pas souvent la totalité de la période des vacances. Le rôle parental ne prend donc pas de pause à cette occasion et il importe que les parents répondent à la question : qu'est-ce que je peux faire avec mes enfants pendant cette période?

Les familles peuvent planifier leurs propres activités. Pourquoi ne pas profiter des vacances pour enseigner aux enfants certaines habiletés manuelles ou intellectuelles? Pourquoi ne pas tirer avantage des activités familiales disponibles dans la communauté Tu vas trouver des parcs d'eau, des visites de zoo ou de kiosques de crème glacée, des cueillettes de fraises, des sorties aux parcs de dinosaures, des pique-niques dans les parcs. Des fois, c'est juste passer du temps, de s'amuser avec nos enfants, surtout que nous ne les voyons pas beaucoup pendant la période scolaire , commente la directrice de la FPFAFédération des parents francophones de l'Alberta .

Des limites

Ces possibilités se heurtent cependant à des limites. Les parents ont souvent un temps de vacances moins long que celui de leurs enfants. Par ailleurs, les vacances imposent également des changements à la routine familiale. L'été pose un défi pour tout le monde, même pour les parents qui ne travaillent pas, mais qui ne sont pas habitués à la présence de leurs enfants à la maison.

La présence des enfants qui se prolonge incite parfois des parents à l'impatience, au point de souhaiter que la rentrée scolaire arrive vite, explique Mireille Péloquin. C'est commun, on entend parfois quelque chose comme : les enfants sont en train de me rendre folle, j'ai hâte au 1er septembre pour qu'ils retournent en classe que je retrouve la paix à la maison

Un équilibre à trouver

Je crois que le vrai défi des vacances scolaires est d'équilibrer ce que les parents et la communauté peuvent donner aux enfants avec les possibilités et les besoins des familles. L'équilibre doit aussi tenir compte des changements qui sont de plus en plus rapides dans notre société.