Où fêter la Saint-Jean-Baptiste en Alberta cette année?

Au Central Park (Gazebo) de Banff, l’Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) régionale organisera lundi un concert gratuit à 18 h avec, à l’affiche, le groupe franco-ontarien Les Rats D'Swompe et l’artiste francophone local John Michaelz. Des animations pour enfants auront lieu jusqu’à 20 h et le camion-restaurant le Big Melt servira des sandwiches de fromage fondu artisanaux.

À Canmore, un repas bière et poutine sera offert pour les membres de l’ACFA ayant participé à l’Assemblée générale annuelle. Ce sera payant pour le reste du public (15 $ par personne). Le rendez-vous ouvert à tous est fixé au restaurant Chez François, à 18 h 30.

À la Cité des Rocheuses, à Calgary, se tiendra une grande fête gratuite de la francophonie canadienne entre 16 h et 19 h, lundi. Au programme, on compte un spectacle et un atelier de danse hip-hop, des tournois de sport ouverts à tous, mais aussi des stands de maquillage.

Au Centre communautaire scolaire Boréal, de Fort McMurray, un regroupement artistique francophone aura lieu le 24 juin, à 14 h 30. Des rafraîchissements, des collations et de l'animation musicale seront offerts sur place.

À Edmonton, le soir du vendredi 21, se produiront plusieurs groupes de rap dont Taktika. Le spectacle aura lieu au Starlite Room, à 21 h. La tournée se poursuit au Junction de Calgary, le lendemain. C'est la première fois que Taktika fait un concert hors du Québec.

À Grande Prairie, l’ACFA régionale célèbre la Saint-Jean le samedi 22 juin, à 16 h. Les festivités auront lieu dans la propriété « La Vie en Rose », à 15 minutes de Sexsmith en voiture (Nouvelle fenêtre) . Au menu du jour, on trouve un barbecue, des patates, des salades et d'autres mets.

À Red Deer, la Nation des Métis de l’Alberta, l’ACFA de Red Deer et le Red Deer Museum + Art Gallery (MAG), invite le public à se rendre sur l’espace vert adjacent au MAG pour un pique-nique familial le 24 juin, de 11 h 30 à 15 h. Des camions-cantines seront sur place. La partie musicale sera assurée par la violoniste Brianna Lizotte. Le spectacle mettra aussi en scène la troupe Olds Youth Métis Dancers et on pourra faire des visites guidées de l’exposition The Witness Blanket.

Au Whirlpool camping de Jasper aura lieu une activité organisée par l’ACFA régionale, samedi 22 juin, à 15 h. Le public pourra faire griller des guimauves autour d’un feu de camp et il y aura de la musique autour des poêles à bois pour ceux qui souhaitent jouer entre deux grillades.