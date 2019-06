Coupe d'arbres amorcée dans le boisé de Rochebelle, malgré la demande d'un moratoire

La coupe des arbres doit permettre à la Ville de Québec d'aménager des places de stationnement et fait partie des travaux d'amélioration du Centre sportif et du Marché public de Sainte-Foy.

Une citoyenne, Ginette Paquin, travaille à la préservation du boisé depuis 2012. Elle était en pleurs à la vue des travailleurs qui coupaient certains arbres matures.

Je me sens dévastée. À chaque fois que j'en parle, je pleure. C'est la pire décision qui a été prise depuis que je m'occupe de la protection du boisé. Messieurs Labeaume et Normand avaient promis de le protéger , soutient-elle.

Un arbre coupé dans le boisé Photo : Radio-Canada/Raymond Routhier

Des étudiants et des enseignants de l'École secondaire De Rochebelle se sont aussi mobilisés, dans les dernières semaines, pour réclamer que les arbres ne soient pas coupés.

Ils ont l'impression qu'auprès de la Ville les citoyens ne font pas le poids face aux promoteurs.

C'est dommage de voir que les personnes de la Ville ne nous ont pas écoutés. On a lancé une pétition qui a plus de 1250 signatures. C'est vraiment dommage qu'ils ne respectent pas la volonté des citoyens comme ça , affirme la coprésidente de l'écocomité de l'École secondaire De Rochebelle, Virginie Martin.

Des arbres remplacés

Selon la Ville de Québec, sur les 27 arbres abattus, 20 sont de petite taille, malades ou morts. Au total, pour le projet de réaménagement du Centre sportif et du Marché public, une centaine d'arbres devront être abattus.

En contrepartie, la Ville replantera 185 arbres, ainsi que des arbustes et des plantes vivaces pour une superficie totale de plus de 3000 mètres carrés.

C'est loin d'être suffisant pour le coprésident de l'écocomité de l'école secondaire De Rochebelle, Hubert-Jacob Tardif.

Ce que l'expert en arboriculture Jean Lamontagne nous a expliqué, c'est que pour compenser un arbre mature, il faut plus de 22 petits arbres. On est déçus et on se sent abandonnés par la mairie , lance-t-il.

Ginette Paquin dénonce la façon dont le dossier a été mené.

« On n'a pas été informés du tout, ni le conseil de quartier, ni moi-même, de ce qui se préparait. Ils ont caché cette information-là jusqu'à la dernière minute. C'est moi qui m'en suis aperçue la première. En marchant dans le boisé, j'ai vu les marques sur les arbres. C'est épouvantable de faire ça », souligne-t-elle.

Les travaux d'abattage étaient terminés en milieu d'après-midi vendredi.