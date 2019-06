Un des trois YMCA de Regina menacé de fermeture

À la fin de cette année, la dette des YMCA de Regina devrait atteindre 5,6 millions de dollars. Nos revenus ne couvrent pas nos dépenses actuellement et nous avons également besoin de capitaux assez importants pour maintenir nos installations , reconnaît Steve Compton, le PDG des YMCA de Regina.

Les responsables de l’organisation ont informé la communauté de leurs problèmes, mercredi soir, lors d’une réunion publique. Au manque d’argent s’ajoute une baisse de fréquentation de la part des habitués des lieux. En 2018, le nombre de membres inscrits a baissé de 3 %.

D’autres pistes que la fermeture d’un centre sont à l’étude, a précisé Steve Compton. Par exemple, la vente d’un bâtiment, mais en vue de continuer à l’exploiter en tant que locataire. Autre option possible : la souscription d'un nouvel emprunt auprès d’un établissement bancaire.

Aucune décision n’a encore été prise

Depuis quelques années, l’organisme communautaire fait face à une concurrence accrue. Dans les alentours du YMCA implanté dans l’est de Regina, plusieurs centres de conditionnement physique ont ainsi ouvert leurs portes.

En même temps, l’entretien des infrastructures coûte cher. Les installations du centre-ville sont considérées comme étant en fin de vie . Leur rénovation est estimée à 12 millions de dollars.

Les YMCA de Regina ne sont pas les seuls à traverser des moments difficiles. Les deux établissements de Moose Jaw mettront la clé sous la porte, à la fin du mois de juin, après 114 ans d’activité. Les coûts de fonctionnement de plus en plus élevés et une diminution de l’achalandage sont à l'origine de cette situation.

Les YMCA de Saskatoon, eux, s’en sortent nettement mieux. La direction a publié un communiqué, vendredi, pour rassurer ses adhérents : Notre situation financière est très, très bonne. Nous n’avons pas de dettes. Et nos demandes d’adhésion sont en constante progression.

Avec les informations de CBC