Tommy Douglas : un héritage encore bien vivant en Saskatchewan

Il y a 75 ans Tommy Douglas devenait le premier leader social démocrate à diriger un gouvernement en Amérique du Nord. Considéré comme intègre et en avance sur son temps, son héritage est immense et il reste une figure marquante de l’histoire de la Saskatchewan et du Canada.

Selon le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, où que vous alliez, vous constatez la contribution de Tommy Douglas.

Quand on pense à notre histoire ici en Saskatchewan, on voit les traces de Tommy Douglas partout. Ryan Meili, chef du NPD

Ryan Melli, qui est médecin de formation, veut s’inscrire dans la lignée du premier dirigeant social-démocrate d’Amérique du Nord. Il sait bien que la première chose qui vient en tête quand on nomme Tommy Douglas est l'établissement du système universel de l’assurance maladie dans la province et au Canada, mais il rappelle qu'il a fait bien plus.

Ryan Meili se considère comme un descendant politique de Tommy Douglas Photo : Radio-Canada

La plupart des sociétés de la couronne en Saskatchewan ont été créées sous le gouvernement de Tommy Douglas. Il a mené à la nationalisation de l'électricité de la province en 1949 avec la création de SaskPower et la Loi sur l’électrification rurale. Il a créé nos corporations de la couronne comme SaskPower, SaskTel, SaskEnergy, qui nous offrent des services essentiels, cite Ryan Meili. Et bien sûr [on lui doit] l’arrivée de l’électricité dans des zones rurales de la province .

Selon Stephen Kenny, professeur émérite d’histoire de l’Université de Regina, Tommy Douglas était un précurseur. Il est connu aussi pour sa fameuse Charte des droits fondamentaux qui a inspiré par la suite les Nations Unies.

Une population attachée à cet héritage

Selon Stephen Kenny, les Saskatchewanais restent très attachés aux services publics que Tommy Douglas a mis en place. D’ailleurs, la Saskatchewan reste une des dernières provinces à encore posséder une compagnie publique de téléphone.

Compte tenu du soutien assez important pour les services publics et le rôle du gouvernement dans la société, les dirigeants n’ont pas beaucoup de marge de manoeuvre, car ça serait aller à l’encontre des valeurs des Saskatchewanais, explique Stephen Kenny. Selon lui, la vente des sociétés de la couronne ne fait pas partie des options du gouvernement tant que la population s’y opposera.

Le Parti saskatchewanais, issu de l’opposition au Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan et actuellement au pouvoir reconnais que [Tommy Douglas] a eu un immense impact sur le paysage politique et sociétal de notre nation sans en partager les opinions.

Le NPD Nouveau Parti démocratique s’inscrit dans la mouvance de Tommy Douglas

Le chef du NPD Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan est fier de poursuivre l’héritage de Tommy Douglas. On pense qu’on doit avoir une société plus égale, une société où tout le monde à la chance d’avoir une meilleure vie , dit-il en admirant les efforts de Tommy Douglas qui voulait améliorer le sort de la population sans ruiner la province.

Stephen Kenny fait remarquer que le NPD est resté avec les années social-démocrate et doit le rester, mais que cette sociale-démocratie doit être saskatchewanaise et ne pas céder aux sirènes de la sociale-démocratie à l’européenne qui tire ses origines du socialisme.

C’est un parti qui ne s'intéresse pas seulement aux profits, mais aussi à la condition humaine de tous les citoyens de la province. Stephen Kenny, historien

Stephen Kenny pense que le NPD de la Saskatchewan doit rester à gauche pour offrir une voix différente de celle du Parti saskatchewanais. Photo : Radio-Canada

L’anniversaire de l’entrée en fonction de Tommy Douglas au poste de premier ministre de la Saskatchewan le 15 juin n'a pas été souligné. Toutefois, le NPD doit organiser une grande célébration au mois de septembre pour fêter son dirigeant historique.