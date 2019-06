Le tireur de l'avenue Danforth était fasciné par la mort, mais son motif reste nébuleux

Selon les dossiers consultés par les enquêteurs, les problèmes de santé mentale de Faisal Hussain ont été signalés pour la première fois par le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) en octobre 1998.

« Une évaluation psychiatrique réalisée à la demande du TDSB le plaçait dans la partie supérieure de la gamme des déficiences intellectuelles », peut-on lire dans le rapport. Celui-ci relate également que Faisal Hussain nourrissait une fascination pour le meurtre, la violence et la mort, et qu’il avait aussi des idées suicidaires.

Au fil de son parcours scolaire, son comportement n’a cessé de susciter des inquiétudes. Faisal Hussain présentait un « risque de violence moyen à élevé », selon un test d’évaluation fait entre 2001 et 2010.

En dehors du cadre scolaire, la police a signalé que Faisal Hussain avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité antisocial en 2010, puis avait suivi plusieurs traitements par la suite. Sa dernière rencontre avec un professionnel de la santé mentale remontait à mai 2014, et il avait arrêté tout traitement en novembre de la même année, indique le rapport de la police.

Faisal Hussain, 29 ans, n'avait pas de casier judiciaire. À trois reprises, entre mai 2010 et février 2014, la police l’a transporté à l’hôpital en vertu de la loi provinciale sur la santé mentale.

Le 20 juillet 2018, deux jours avant la fusillade de l’avenue Danforth, Faisal Hussain a été arrêté pour avoir tenté de voler de la crème glacée, précise le rapport, ajoutant qu’aucune accusation n'a été portée.

On ne saura jamais pourquoi il a commis son geste

Le rapport montre par ailleurs que la police n'a pu comprendre le motif du geste de Faisal Hussein en analysant son téléphone cellulaire, ses historiques de recherche ou encore son ordinateur. Il était donc impossible de prévoir son geste, a commenté le chef Saunders.

Ce dernier a ajouté que rien n'indique que Faisal Hussein ait par ailleurs tenté d'approcher des groupes violents.

La police a cependant déclaré qu’elle avait saisi une boîte d'armes à feu vide, des chargeurs AK-47, chargés de balles, ainsi que des cartouches de munitions de divers calibres en vrac et dans des boîtes, un étui à fusil souple et un pontet .

Dans la chambre de Faisal Hussain, la police dit avoir également trouvé des drogues dures, notamment de l'héroïne, dans une quantité et dans des emballages qui suggèrent que les drogues n'étaient pas destinées à un usage personnel .

Le jour de la fusillade, l’analyse toxicologique du sang de Hussain n'a révélé aucune découverte significative , a déclaré Mark Saunders.

La police de Toronto a rendu public ce midi le rapport final de son enquête sur la fusillade de la rue Danforth pour aider les familles des victimes à tourner la page.

Nous avons pris la décision sans précédent de publier nos conclusions par compassion pour ces familles, et en reconnaissance des conséquences de cette attaque tragique et violente sur nos citoyens et notre communauté.

Mark Saunders, chef des services de police de Toronto