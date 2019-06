L’Office national de l’énergie délivre un certificat pour le projet Trans Mountain

Le nouveau certificat permet à la société d'État Trans Mountain Corporation de construire et d'exploiter des canalisations entre Edmonton et Burnaby, en Colombie-Britannique, et des installations connexes telles que de nouveaux quais et postes d’accostage afin d’agrandir le terminal maritime Westridge , à Burnaby.

Trans Mountain doit se soumettre à 157 conditions fixées par l’ONE.

La société d’État doit, par exemple, publier sur son site web un tableau de suivi des engagements pris envers les groupes autochtones au cours de consultations de la phase 3 et 4 de la construction, ainsi qu’un plan pour donner suite à ces engagements au moins 30 jours avant le début de la construction .

Trans Mountain doit également remettre plusieurs rapports environnementaux à l’ONE au moins 6 mois avant le début de constructions pouvant toucher les populations d'espèces telles que le caribou, la chouette tachetée de Sowaqua, le grizzli et des populations végétales rares.

Le certificat octroyé par l'ONE fait suite à l’approbation du gouvernement fédéral du projet mardi.

Nous prévoyons que les pelles [mécaniques] seront à l'œuvre dès cet été , a déclaré le premier ministre, Justin Trudeau, en conférence de presse mardi.

Tracé du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain Photo : Radio-Canada

En 2018, l’ONE avait ordonné l’arrêt des travaux d'expansion lorsque la Cour d’appel fédérale avait annulé l’approbation fédérale du projet.