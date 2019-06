Les opérations de sauvetage maritime quittent Bagotville

Ce sont les bases de Trenton, en Ontario, et de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, qui en seront responsables.

L'escadron 439 de soutien au combat situé à Bagotville demeure toutefois en place. Cette formation gère les opérations de recherche et de sauvetage. Les hélicoptères CH-146 Griffon vont demeurer à Bagotville, mais seront utilisés exclusivement pour les évacuations médicales.

En plus de son rôle premier de soutien aux pilotes de CF-18 en mission, l’escadron 439 continuera d'effectuer des évacuations médicales lorsqu'on lui en fera la demande.

Les hélicoptères Griffon vont demeurer à Bagotville. Photo : Radio-Canada

Le sergent Alexandre Demers, technicien en recherche et sauvetage, explique que les opérations seront tout aussi efficaces avec ces changements.

La région va être couverte par les techniciens en recherche et sauvetage, mais ils vont partir de Trenton ou de Greenwood, vont arriver en avion Hercules, vont être parachutés sur la scène, mentionne-t-il. C'est l'avion qui est le plus rapide comparativement à l'hélicoptère. Les parachutistes vont prendre un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça pour vrai. Et ensuite, ce sera une évacuation héliportée.

Le temps de déplacement d'un avion C-130 Hercules de Trenton à Bagotville est d'environ 1 h 45, et 2 h 15 si l'appareil part de la base de Greenwood.

Deux techniciens médicaux s'ajouteront au services dispensés à partir de Bagotville au cours de l'été.

Depuis le début de l'année, l'équipe de recherche et sauvetage de l'escadron 439 a été appelée en renfort à 5 reprises. En 2018, il y a eu 10 interventions et 17 en 2017.

D'après les informations de Denis Lapierre