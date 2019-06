Les Raptors ajoutent Dewan Hernandez de Miami à l'équipe

Dewan Hernandez quitte Miami pour se joindre à l'équipe championne de la NBA, à Toronto.

Les Raptors avaient échangé son choix de première ronde de 2019 à San Antonio dans le cadre de l’entente conclue en juillet dernier qui avait permis à l'équipe d'amener Kawhi Leonard et Danny Green de son côté de la frontière.

Le 59e choix a toutefois permis aux Raptors de mettre la main sur un bon joueur , a déclaré Bobby Webster, le directeur général des Raptors.

Selon lui, les habiletés de Dewan Hernandez seront utiles à la formation.

Il rencontrera le personnel de l'équipe vendredi et se joindra à la ligue d'été de la NBA à Las Vegas du 5 au 15 juillet.

Selon la NCAA, Dewan Hernandez aurait enfreint les règles liées à un scandale de corruption en janvier dernier.

Dewan Hernandez, de Miami [ne peut plus jouer avec l'équipe pour] le reste de la saison 2018-2019 et pendant 40 % de la saison prochaine pour avoir passé un accord avec un agent et accepté les avantages d'un agent, peut-on lire dans une déclaration de la NCAA datée du 28 janvier.

En raison de ce problème d'admissibilité, il a décidé de tenter sa chance au repêchage de la NBA cette année.

Il avait en moyenne 11,4 points et 6,7 rebonds par match au cours de la saison 2017-18.

Du côté des Raptors, Bobby Webster n'est pas inquiet.

Il croit que le scandale a fait en sorte que certaines équipes ne l'ont pas choisi malgré son talent.

On a été chanceux de l'avoir. Je pense que nous avons un très bon joueur , a déclaré Bobby Webster.

Il décrit la situation avec la NCAA de malheureuse , mais préfère miser sur l'avenir.

Nous l'avons interviewé avant cette sélection et nous étions satisfaits et à l'aise avec ses réponses , précise M. Webster.

Il amènera une bonne énergie à l'équipe. Il est jeune, agile, talentueux et compétitif , ajoute-t-il.

Toronto a réussi à gagner un championnat sans qu'aucun joueur qui ait été repêché dans les dix premiers fasse partie de l'équipe.

Le joueur par excellence de la finale de la NBA, Kawhi Leonard, avait été repêché au 15e rang en 2011 par les Pacers de l'Indiana.

Fred VanVleet n’a quant à lui jamais été repêché, ce qui ne l'a pas empêché d'être l'une des cartes maîtresses de la formation pour remporter le titre de champion de la NBA cette année.

L'équipe des Raptors ne cache pas qu'il se prépare à l'éventualité que Kawhi Leonard ne revienne pas, mais rien n'est encore décidé.

Elle évalue actuellement ce qu'elle pourra offrir aux joueurs et aux autres équipes de la NBA à partir du 30 juin à 18 h (heure de l'Est).