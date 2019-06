Près de 400 millions pour construire ou agrandir des écoles à Montréal

L'annonce a été faite, vendredi, par la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. « C'est un montant historique pour Montréal, a dit la ministre. On souhaite que les travaux soient terminés d'ici deux ou trois ans. »

Il s'agit de la répartition, pour la métropole, des sommes annoncées plus tôt cette semaine par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui avait indiqué que Québec allait allouer 1,7 milliard de dollars pour les infrastructures scolaires à la grandeur de la province.

Chantal Rouleau affirme que le ministre Roberge et leur collègue des Affaires municipales, Andrée Laforest, sont en discussion depuis quelques semaines pour obtenir les terrains nécessaires à ces projets.

Les commissions scolaires de Montréal (CSDM), de la Pointe-de-l'Île et Marguerite-Bourgeoys bénéficient de ces projets.

Neuf projets sont pour la CSDM (investissement de près de 66 millions de dollars); 14 sont pour la Pointe-de-l'Île (investissement de 105 millions de dollars) et 16 sont pour Marguerite-Bourgeoys (investissement de 211 millions de dollars).

La ministre Rouleau soutient que les projets ont été sélectionnés en fonction de « critères très objectifs » établis par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) « en fonction des demandes des commissions scolaires ».

Mais, selon la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, cette annonce ne répond ni aux besoins ni aux attentes de la CSDM : « Je suis sous le choc aujourd'hui », a-t-elle affirmé.

Ça fait trois ans qu'on mentionne que, si on ne double pas les investissements d'agrandissement et de construction, on va avoir un grave problème.

Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM