Série d'entrées par effraction à Tracadie

La Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) a arrêté deux hommes de 18 et 20 ans jeudi. Ils étaient en possession d'outils et de pièces d'équipement de construction qui avaient été volés dans les derniers jours.

La police aimerait entrer en contact avec les propriétaires légitimes de ces articles.

La police demande aussi à quiconque qui a été victime d'une introduction par effraction ou d'un vol de communiquer avec le service de police de sa localité.

La GRCGendarmerie royale du Canada rappelle aux citoyens d'être vigilants et de verrouiller les portes de leur résidence, de leur chalet, de leur cabanon, de leur garage et de leur véhicule, et de ne laisser aucun objet à la vue de tous.

Les deux hommes arrêtés ont été libérés, mais ils devront comparaître en cour à une date ultérieure.

L'enquête se poursuit.