Île d’Orléans : l’enfouissement des câbles électriques n’aura pas lieu

Le premier ministre François Legault avait évoqué cette idée lors de son discours inaugural de novembre comme compromis à la construction du 3e lien, qui aura des répercussions sur ce site considéré patrimonial.

« Et, loin de vouloir défigurer l'île d'Orléans, on peut même imaginer démanteler les pylônes d'Hydro-Québec qui défigurent le paysage et faire passer les câbles électriques par le troisième lien », avait déclaré M. Legault en chambre.

Quelques mois plus tard, Hydro-Québec a levé le drapeau après avoir constaté que plus d’un milliard de dollars seraient nécessaires à la réalisation d’un tel projet. Plus encore, la ligne à haute tension a encore 40 années de vie utile devant elle et jamais l’enfouissement d’une ligne aussi puissante n’a été fait.

Au cabinet du premier ministre, on soutient qu’il ne s’agissait pas d’un « souhait . « Trop onéreux », « défi technique important », le projet tombe à l’eau. « Notre gouvernement, insiste-t-on, réitère sa volonté de préserver l’aspect patrimonial de l’Île d’Orléans avec le projet de 3e lien. »

Une source indique que l’idée avait fuité dans les médias quelques jours avant le discours, avant d’avoir passé tous les filtres des conseillers. Elle serait ainsi demeurée dans l’allocution du premier ministre.