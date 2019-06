Shanawdihit : un opéra créé et raconté par des artistes autochtones

Après quelques représentations à Toronto, l'opéra Shanawdihit sera présenté à Saint-Jean de Terre-Neuve. L'opéra créé et raconté par des artistes autochtones vise à faire la lumière sur l'histoire oubliée des Béothuks.

Shanawdihit est connue comme étant la dernière Béothuk de l'histoire. Capturée par des trappeurs en 1823, elle s’est éteinte en 1829. Elle laisse derrière elle, à travers ses dessins, de rares vestiges pour comprendre l’histoire d’un peuple, d’une culture et d’une langue qui ont autrefois vécu sur l’île de Terre-Neuve et qui sont aujourd'hui perdus à jamais.

C’est à travers les rares écrits sur sa vie et les quelques dessins exposés au musée The Rooms que la librettiste et codirectrice algonquine Yvette Nolan a pu écrire le livret de l’opéra Shanawdihit. L’expérience fut un réel défi pour elle. Normalement nous allons rencontrer les aînés pour leur demander la permission, leur demander des informations et pour apprendre. Mais comme il n’y avait personne, j’étais très réticente à mettre des mots dans la bouche de Shanawdihit. Nous avons rencontré la communauté Mi’kmaq de Terre-Neuve puisqu’ils pourraient être de descendance Béothuk .

La scénariste et codirectrice de l'opéra Shanawdihit Yvette Nolan Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

L’opéra Shanawdihit mêle à la fois le chant, la danse et les arts visuels. Les gens pensent que l'opéra n'est pas un art autochtone parce que ça vient de l'Europe, explique Yvette Nolan. Mais les autochtones ont toujours utilisé le chant, la danse et des histoires ensemble et c'est vraiment ce qu'est l'opéra .

C’est la mezzo-soprano Marion Newman qui interprète le rôle de Shanawdihit. Celle-ci dit se sentir interpellée par l’histoire écrite par Yvette Nolan. En tant que femme autochtone, je viens de l'autre côté du Canada, j'ai vraiment senti que si les colons étaient arrivés en premier chez nous, cette histoire aurait pu être l'histoire de mon peuple , explique-t-elle.

Un travail d’inclusion

L’opéra est une coproduction entre le Tapestry Opera de Toronto et l’Opera on the Avalon de Saint-Jean. Mais toute la place a été laissée aux différents artistes autochtones pour que ceux-ci puissent raconter l’histoire tragique des Béothuks à travers leur perspective.

Il y a tellement de voix autochtones qui ont été impliquées depuis le début. La compagnie a fait un réel effort pour inclure des artistes autochtones et de nous écouter , explique Marion Newman.

L'opéra Shanawdihit retrace la vie et l'histoire de la dernière Béothuk à travers la perspective d'artistes autochtones Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

L’opéra a pour objectif de raconter une autre version de l’histoire que celle laissée par les écrits coloniaux.

C'est la voix des autochtones, ce n'est pas l'histoire que l’on connaît dans les textes d'école , ajoute Abra Whitney, directrice générale de l’Opera on the Avalon.

Parmi la distribution se trouvent les artistes visuels Jordan Bennet (Mi’kmaq), Lori Blondeau (Cri, Saulteaux et Métis), Jerry Evans (Mi’kmaq), Meagan Musseau (Mi’kmaq) et la chorégraphe Michelle Olsen(Tr’ondëk Hwëch’in), les chanteurs Rebecca Cuddy (Métis), Evan Korbut (Garden River), Deantha Emunds (Inuk) et la danseuse Aria Evans (Mi’kmaq).

L’opéra sera présenté le 21 juin pour une seule représentation à Saint-Jean au Arts and Culture Center.