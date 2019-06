Des organismes débordés par la fermeture de la psychiatrie de Saint-Sacrement

Les huit lits de l'urgence psychiatrique ont été fermés en novembre dernier. Cette fois, on ferme les 44 lits d'hospitalisation en psychiatrie. Le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) souhaite miser davantage sur les services communautaires et à domicile.

Une résidence intermédiaire devrait ouvrir ses portes dans les prochaines semaines pour accueillir des personnes dans le besoin. En attendant, les 27 lits sont occupés en permanence au Centre de crise de Québec.

Pour les gens en crise, les gens en détresse, présentement, on manque de lits, que ce soit au Centre de crise de Québec ou à PECH, on manque beaucoup de lits. Quelqu'un part et tout de suite quelqu'un d'autre arrive. Ce sont les urgences des hôpitaux qui nous les réfèrent. On est obligés d'en mettre en attente , explique la directrice générale par intérim, Lyse Lavoie.

Selon des données du CIUSSS, entre 2017 et 2021, le nombre de lits en psychiatrie à Québec sera passé de 327 à 257. Les organismes communautaires se retrouvent à gérer des cas de plus en plus difficiles.

Il y a des cas qui sont trop graves, trop lourds pour les organismes communautaires. C'est beau les fermetures et qu'on nous les refile, mais il faudrait refiler en même temps de nouveaux lits et de l'argent pour avoir plus d'intervenants. On aurait une autre maison et 9 autres lits, ils seraient complets dans une semaine , affirme Lyse Lavoie.

La directrice du Centre de crise se questionne aussi sur l'efficacité des traitements dans le milieu pour certaines personnes en détresse.