Un pas de plus vers un site de consommation supervisée

L’étude est une étape nécessaire pour déposer une demande pour obtenir un site de consommation supervisée.

On examinera s’il y a un besoin pour des services, quel format ils devraient prendre et quelles sont les inquiétudes de la population , explique l’infirmière-hygiéniste Josée Joliat, du SPSSanté publique de Sudbury .

Josée Joliat, infirmière-hygiéniste de la division de la promotion de la santé de Santé publique Sudbury Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

À écouter : La crise des opioïdes continue de faire des ravages : entrevue avec Josée Joliat

Le gouvernement tient compte de plusieurs facteurs pour décider si une collectivité est admissible ou non à un site d’injection supervisé, explique la Dre Ariella Zbar, médecin hygiéniste adjointe de Santé publique Sudbury.

Il examine les données de la région, telles que le taux de criminalité, l’impact de la consommation d’opioïdes dans la collectivité, ainsi que le soutien communautaire et la faisabilité ou non du projet , dit-elle.

Une épidémie de plus en plus mortelle

En 2018, au moins 20 personnes sont décédées d’une surdose d’opioïde dans le Grand Sudbury, indique un rapport du Service de santé publique de Sudbury.

En moyenne, les opioïdes font plus de victimes que le cancer du sein.

Le cancer du poumon et les maladies cardiaques sont toujours au sommet des causes de mortalité de la région , a indiqué Renée St Onge, directrice stratégique de l’organisme. Mais nous commençons à voir de plus en plus des données sur les décès liés aux opioïdes. C’est donc une considération importante.

Mme Zbar affirme que la réduction des risques et des décès accidentels est la priorité de l’organisme.

La Dre Ariella Zbar est médecin hygiéniste adjointe à Santé publique Sudbury et districts. Photo : CBC / Casey Stranges

Elle estime que les données probantes suggéreront que la consommation supervisée permet de sauver des vies.

À l’échelle du Canada, les sites de services de consommation supervisée qui opèrent depuis un certain temps n’ont connu aucune surdose mortelle , dit-elle.

Elle souligne toutefois qu’il n’y avait pas de solution unique pour lutter contre l’usage des opioïdes et que des mesures de prévention, de traitement et d’application de la loi sont aussi importantes.

Il faut examiner la résilience des gens, leur niveau de scolarité, les mesures de soutien des gens à faible revenu et l’encadrement de la collectivité pour s’assurer que nous réduisons les facteurs de risque et favorisons les facteurs de prévention liés à la consommation de drogues , ajoute-t-elle.

Un site temporaire controversé

Entre-temps, un site d’injection supervisée temporaire a récemment été mis sur pied au centre-ville de Sudbury.

Le site a fait l’objet de critiques de la part d’une communauté voisine.

Depuis la fin mai, Sudbury Temporary Overdose Prevention Society s'est installé près du parc Hnatyshyn, à proximité du centre-ville sudburois. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Certains voisins se sont plaints à la police de l’augmentation de la circulation piétonnière sur le site, situé dans un secteur boisé d’un quartier résidentiel.

Ils allèguent que le site attire davantage de consommateurs de drogues dans la région.