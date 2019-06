Vol de données : Desjardins étend la protection d'Equifax à cinq ans

Le Mouvement Desjardins dit avoir « entendu ses clients » et offrira finalement un service de surveillance du dossier de crédit et d'assurance en cas de vol d'identité sur une période de cinq ans.

Ce service, assuré par la firme Equifax, devait au départ être offert sur une période d'un an seulement, mais déjà, jeudi, le premier vice-président et chef de l'exploitation du groupe financier, Denis Berthiaume, avait affirmé que cette période pourrait être étendue au besoin.

La décision a finalement été prise vendredi matin, a confirmé un porte-parole de Desjardins au lendemain de l'annonce d'un vol massif de données personnelles attribuable à un employé malveillant.

« On a été à l'écoute de nos membres et on a vu que certains étaient très préoccupés par le fait que la durée n'était que d'un an », a expliqué Marc-Brian Chamberland.

Desjardins souligne que ce service permet à ses membres de bénéficier d'une surveillance quotidienne de leur dossier de crédit d'une assurance en cas de vol d'identité et d'un système d'alerte par courriel ou par texto en cas d'activité suspecte.

« Il y a aussi un balayage qui est fait sur Internet de façon à voir s'il n'y a pas des informations qui circulent sur le membre en question », ajoute M. Chamberland. « Et finalement, si jamais le membre avait la mauvaise surprise d'avoir une situation où il y a eu un vol d'identité, eh bien il y a une prise en charge : on l'accompagne de façon à restaurer son identité dans toutes les étapes du processus. »

Annoncée tôt vendredi matin sur le microsite mis sur pied à l'intention des clients touchés (Nouvelle fenêtre) , la nouvelle a fait l'objet d'un communiqué de presse en fin d'avant-midi, dans lequel Desjardins précise que « la situation actuelle ne concerne que les membres des caisses Desjardins du Québec et de l'Ontario et non des clients qui sont uniquement détenteurs d'un produit d'assurance, par exemple ».

Trois millions de victimes

Desjardins compte quelque sept millions de membres. Au total, c'est 2,7 millions de particuliers et 173 000 entreprises, soit 41 % de sa clientèle, qui sont touchés par la fuite d'informations.

Des noms, prénoms, dates de naissance, numéros d'assurance sociale, adresses, numéros de téléphone, courriels ainsi que d'autres renseignements portant sur les « habitudes transactionnelles » et les « produits » bancaires détenus par les clients de Desjardins ont été transmis illégalement à des tiers. Toutefois, les mots de passe, les numéros d'identification personnels (NIP) des membres et leurs questions de sécurité n'ont pas été compromis.

L'employé à l'origine de la fuite a été congédié et arrêté. Il a toutefois été remis en liberté, puisqu'aucune accusation n'a encore été déposée contre lui.

Par ailleurs, l'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde les clients de Desjardins contre les pourriels ainsi que les messages textes et les appels frauduleux dont ils risquent de faire de l'objet.

Des fraudeurs pourraient bientôt tenter de les contacter pour leur soutirer des informations personnelles sous prétexte de mesures de sécurité, avertit l'AMF dans un communiqué émis vendredi matin.

L'organisme avait déjà commenté la fuite de données jeudi, se disant satisfait des mesures de sécurité déployées par l'institution financière jusqu'à présent.