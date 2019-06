La dualité en éducation n’est pas respectée dans toutes les écoles selon les enseignants

L’ AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick estime que la dualité qui existe en éducation au Nouveau-Brunswick n'est pas toujours respectée. Selon l’organisme, des psychologues et autres spécialistes travaillant dans des écoles francophones sont souvent unilingues anglophones.

Des élèves francophones n’ont donc accès à certains services qu'en anglais.

Ce n'est pas évident de communiquer tes besoins, tes besoins affectifs, dans une deuxième langue , dit Lucie Martin, la présidente de l’ AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick .

La loi sur l'Éducation est pourtant claire en ce qui a trait à la dualité. Cette loi considère comme du personnel scolaire les préposés aux services sociaux, aux services de santé et aux services de psychologie.

La présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick, Lucie Martin. Photo : Radio-Canada

L' AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Burnswick considère que cette question est une priorité. L’organisme assure l'avoir exposée au ministre Cardy.

Nous avons fait notre travail pour sensibiliser, et on a certainement mis des plans de l'avant. Donc, justement, il est très conscient de ça , souligne Lucie Martin.

Interrogé, le ministre de l'Éducation a avoué ne pas connaître ce défi des écoles francophones.

Je ne suis pas au courant de ça, alors peut-être peut-on discuter parce que ça semble un peu bizarre, mais on peut discuter et prendre les détails et je serai heureux de répondre après , a répondu Dominic Cardy, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Un problème localisé selon le ministre

Il a été impossible, même après plusieurs jours, de reparler au ministre de ce problème.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada

Son personnel a plutôt envoyé une note du ministre par courriel, où il affirme qu'il n'y a qu'un seul cas dans la province.

À ma connaissance, il s'agit d'une situation particulière, qui est localisée, à la région de Saint John , écrit le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Ce constat est toutefois loin de correspondre à celui de l' AEFNBAssociation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick .

C'est assez généralisé partout, même à Moncton on souligne des défis , assure la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.

Elle souhaite que tous les ministères prennent des moyens pour respecter la dualité en éducation.

En éducation, on a droit à la dualité et les services doivent venir à tous les niveaux , soutient-elle.