Le N.-B. demande à 2500 athlètes des East Coast Games de se faire vacciner

Environ 2500 athlètes venant d’un peu partout dans les Maritimes, du Québec et de la Nouvelle-Angleterre sont dans la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick cette semaine, en plus de leurs entraîneurs, des amateurs de sports et des bénévoles, et les autorités espèrent qu’ils sont tous vaccinés contre la rougeole.

La médecin-hygiéniste en chef adjointe, Dre Cristin Muecke, a envoyé une lettre aux fournisseurs de soins de santé de ces différentes administrations plus tôt en juin. Elle leur demandait alors de s’assurer que les participants aux East Coast Games avaient reçu leurs vaccins contre la rougeole.

Une douzaine de cas de rougeole ont été confirmés dans la région de Saint-Jean depuis le début de l’année.

La vaccination est la meilleure intervention médicale disponible pour prévenir la propagation de la rougeole dans notre province , a écrit Cristin Muecke.

Les enfants, les adolescents et les adultes nés après 1970 participant aux East Coast Games devraient donc avoir reçu deux doses du vaccin. Merci de votre collaboration pour la prévention de cette maladie importante pour la santé publique , ajoute-t-elle.

Aucun nouveau cas n’a été répertorié depuis le 1er juin, mais l’éclosion peut seulement être considérée comme terminée après deux périodes d’incubation, soit 40 jours après la confirmation du dernier cas.

L’éclosion de rougeole dans la région de Saint-Jean a commencé il y a environ deux mois. Elle a déjà forcé l’annulation de voyages scolaires, d’événements sportifs et de compétitions provinciales.

Les East Coast Games sont considérées comme étant la rencontre multisport la plus importante au Canada atlantique. Cette année, une vingtaine d’événements sportifs auront lieu dans la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick sur une période de trois jours.

Avec les informations de Bobbi-Jean MacKinnon de CBC