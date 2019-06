Doug Ford révoque les nominations de deux de ses délégués à l'étranger

Moins de 24 heures après avoir nommé quatre délégués généraux de l'Ontario aux États-Unis et au Royaume-Uni, le premier ministre Doug Ford annule deux de ces nominations, face à des allégations de patronage.

Le bureau du premier ministre confirme que Taylor Shields ne sera pas la déléguée de l'Ontario à Londres et que Tyler Albrecht ne représentera pas la province à New York.

L'attachée de M. Ford, Kayla Iafelice, n'a pas voulu donner d'explications au sujet de cette volte-face.

Selon Global News, Tyler Albrecht, un jeune analyste financier, serait un ami du fils de Dean French, le chef de Cabinet de Doug Ford.

Quant à Taylor Shields, adjointe au vice-président du marketing de la compagnie d'assurance Chubb, elle serait la cousine de l'épouse de M. French.

Les deux conseillers avaient été nommés à ces postes pour trois ans. Leur mandat : attirer plus d'investissements dans la province.

Leur salaire devait être de 165 000 $ (Tyler Albrecht) et de 185 000 $ (Taylor Shields).

Leur nomination, jeudi, coïncidait avec un remaniement ministériel majeur à Queen's Park, alors que Doug Ford tentait de donner un nouveau souffle à son gouvernement, en chute libre dans les sondages.

Une autre tuile pour Ford

Ce n'est pas la première fois que M. Ford est accusé de nominations partisanes.

Par exemple, le gouvernement avait nommé l'ami de Doug Ford, Ron Taverner, à la tête de la Police provinciale, avant que le surintendant de police ne retire sa candidature, après plusieurs mois de controverse.

Les deux autres délégués nommés par M. Ford, jeudi, doivent être en poste à Dallas et à Chicago.

Le nouveau délégué de l'Ontario à Chicago, Earl Provost, était le chef du personnel de Rob Ford, le frère du premier ministre, lorsqu'il était maire de Toronto.

M. Provost, un ancien libéral, s'était joint au bureau du premier ministre Ford, il y a quelques semaines.

Pour sa part, le nouveau délégué de l'Ontario à Dallas, Jag Badwal, a déjà présidé le Parti conservateur de l'Ontario.

M. Ford ressuscite des postes de délégués à l'étranger qui avaient été abolis dans les années 1990. En faisant savoir à l'échelle internationale que l'Ontario est ouvert aux affaires, nous contribuons à créer chez nous les bons emplois dont nous avons besoin , a affirmé le premier ministre.

Cette opération de grande séduction auprès des investisseurs aux États-Unis et au Royaume-Uni fait suite aux critiques dont le gouvernement Ford a fait l'objet après avoir menacé récemment de résilier le contrat liant la province au distributeur de bière Beer Store.

À lire aussi : La Chambre de commerce des États-Unis invite Ford à respecter son contrat avec les Beer Store

Le NPD accuse Doug Ford de donner des postes en or à l'étranger à des proches et à des amis et de tenter de cacher ce patronage au public.