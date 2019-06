L'Île-du-Prince-Édouard aura son défenseur des droits des enfants indépendant

En 2015, le coroner qui enquêtait sur un meurtre-suicide impliquant un bambin dans l'ouest de la province insulaire avait recommandé au gouvernement de créer un poste de défenseur des droits des enfants.

L'ancien premier ministre Wade MacLauchlan s'était d'abord opposé à cette recommandation, avant d'y donner suite peu avant les dernières élections.

Le poste de défenseur des droits des enfants créé par l'ancien gouvernement libéral n'est toutefois pas indépendant. Sa titulaire, Michele Dorsey, se rapporte directement au Conseil des ministres, contrairement à ses homologues des autres provinces.

En campagne électorale ce printemps, le Parti progressiste-conservateur et le Parti vert ont promis de donner son indépendance au nouveau poste. Le nouveau premier ministre Dennis King dit qu'il a l'intention de déposer un projet de loi à cet effet d'ici la fin de la session parlementaire.

Notre but, et celui de l'opposition officielle, est de créer un véritable bureau du défenseur des droits des enfants, de lui donner son indépendance et de faire en sorte qu'il réponde directement de l'Assemblée législative.

Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard