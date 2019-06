Les Rolling Stones remercient leur bonne étoile

La chirurgie cardiaque au chanteur Mick Jagger qui a mis en péril la tournée nord-américaine du groupe ne remonte qu'à quelques mois, mais la formation est prête à remonter sur les planches.

Nous remercions nos étoiles chanceuses , s'est exclamé Wood, à quelques jours de la seule étape canadienne de la tournée des Rolling Stones, le 29 juin, à Oro-Medonte, à environ 130 kilomètres au nord de Toronto.

C'est vraiment quelque chose qui est arrivé du champ gauche. Nous n'étions pas prêts à cela , raconte-t-il.

L'annonce de la chirurgie subie par Jagger peu de temps après le début des répétitions a surpris ses partenaires de jeu.

Il nous a appelés dans sa chambre. Nous savions que c'était pour nous annoncer quelque chose de grave. Ron Wood, guitariste des Rolling Stones

Le guitariste ajoute ceci : « Il avait besoin d'un peu de soutien, ce que nous lui avons donné. »

Les médecins avaient ordonné au chanteur de ranger son micro, du moins temporairement, afin qu'il puisse recevoir un traitement médical. Personne ne pouvait prédire combien de temps la convalescence de l'homme âgé de 75 ans allait durer.

À lire aussi : Les Rolling Stones reportent leur tournée pour permettre à Mick Jagger d'être soigné

Wood reconnaît que le groupe était tout estomaqué par ces développements, mais ils se sont tous ralliés autour de Jagger avant de se séparer.

Keith Richards a rassemblé sa famille et a rejoint celle de Wood aux îles Turks et et Caicos pour surmonter le choc .

Nous avons simplement tenté de demeurer positifs et d'attendre que la chirurgie soit terminée , se souvient Ron Wood.

Quand nous avons appris de Mick que tout s'était bien passé, nous avons poussé un soupir de soulagement. Nous avons pu reprendre notre vie. Ron Wood, guitariste des Rolling Stones

La tournée No Filter (Sans filtre) n'a pas été trop perturbée par l'opération. La date du concert canadien des Rolling Stones n'a pas été déplacée.

Wood se dit persuadé que la soif renouvelée du groupe pour la scène leur permettra de présenter un bon concert.

La barre sera haute, nous en serons dignes, j'espère. De la façon dont nous jouions au cours des répétitions, je peux dire que nous sommes prêts. Nous n'avons maintenant besoin que d'un public , dit-il.

Une portion acoustique

Le groupe a même testé une scène secondaire où il se déplacera pour présenter une partie acoustique au cours de laquelle les fans pourront entendre Play with Fire et Sweet Virginia, indique Wood.

Nous avons été soudainement des gens qui pensaient avoir tiré le mauvais numéro, plaisante-t-il. Nous interpréterons de vieilles chansons, un truc qui m'emballe vraiment.

Plusieurs groupes canadiens, dont les Glorious Sons, the Beaches et Sloan, réchaufferont les spectateurs le 29 juin avant l'arrivée des Stones sur la scène.

Et on ne doit pas s'attendre à ce que Ron Wood profite de la légalisation de la marijuana pendant son séjour canadien. Il prétend qu'il ne se droguait pas vraiment à l'époque et qu'il n'a pas envie de recommencer maintenant.