Voici comment la plage Parlee a décroché le label Pavillon bleu

La plage a obtenu à la mi-mai ce label international qui témoigne de son adhésion à des critères de qualité stricts. « Le fait de l’avoir, c’est une grande journée pour Parlee Beach », a lancé à cette occasion le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Robert Gauvin.

Des courriels obtenus par des résidents en vertu de la Loi sur le droit à l’information et transmis à CBC donnent un aperçu des efforts du gouvernement provincial et des responsables du label.

La province a tenté d’obtenir le label après l’été 2017, mais elle a appris qu’elle échouerait probablement. Elle est passée près d’échouer encore après l’été 2018.

Alors que la tendance est positive, nous avons quelques préoccupations , notait Kelsey Scarfone, de l’organisme Environmental Defence qui est responsable du label Pavillon bleu au Canada, dans un courriel envoyé au ministère du Tourisme le 13 novembre.

Aux grands maux les grands remèdes : l'ancien ministre de la Santé Benoît Bourque a tenu à montrer qu'il faisait entièrement confiance aux eaux de la plage Parlee, en août 2018. Photo : Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick

Elle soulignait dans ce courriel que le nombre de jours où il y a eu des avis d’interdiction à la baignade frôlait la limite des critères du label. Les données du 1er juin au 1er septembre montraient que l’eau était propre à la baignade un peu moins de 78 % du temps. Pour obtenir le label, l’organisme exige que l’eau soit propre au moins 80 % du temps, soit quatre jours sur cinq.

Aucun autre courriel ne fait référence à ce sujet. La demande pour le Pavillon bleu a été signée le 11 janvier 2019 et la province a annoncé avoir obtenu le label en mai avec un taux de conformité de 88 %.

Des jours pluvieux écartés

Ce résultat a été atteint en ne tenant plus compte des journées où les avis d’interdiction de la baignade ont été lancés en raison de fortes pluies, a confirmé le Pavillon bleu à CBC.

Des avis publics de taux élevés de bactéries fécales dans l’eau ont été lancés seulement 11 jours durant l’été dernier. C’est en se basant sur ces statistiques que la plage a décroché le label Pavillon bleu.

Santé Canada énumère quatre raisons pour que les autorités locales déconseillent la baignade : la pluie, la contamination fécale, la présence de cyanobactéries et la dermatite du baigneur. La pluie est incluse parce qu’elle peut entraîner l’écoulement dans la mer de matières organiques provenant de fermes ou d’égouts.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, a d’ailleurs annoncé la semaine dernière qu’un avis d’interdiction à la baignade ne serait plus lancé systématiquement lorsqu’il y a de fortes précipitations de pluie.

La Dre Jennifer Russell a indiqué que les données des deux dernières années ont démontré que des précipitations abondantes de pluie ne sont pas un indicateur fiable de niveaux bactériologiques élevés .

Pour un message plus positif

Les documents démontrent aussi que les responsables de Pavillon bleu ont aidé la province. En juin 2018, après la publication de reportages de CBC/Radio-Canada sur un taux particulièrement élevé de bactéries à la plage Parlee, l’équipe du label a conseillé au gouvernement de retenir plutôt le pourcentage de la saison , en soulignant que les eaux de la plage étaient propres environ 90 % du temps.

Ce sont des données à promouvoir auprès du public, recommandait Mme Scarfone dans un courriel au gouvernement. Elle lui conseillait aussi de demander aux médias d’inclure le pourcentage de la saison dans leurs reportages.

La plage Parlee est l’une des principales attractions touristiques de la province. Avant la controverse entourant la qualité de ses eaux, elle attirait environ 350 000 visiteurs par année. Les retombées économiques étaient estimées à plus de 4 millions de dollars.

La fréquentation de la plage Parlee a toutefois diminué en 2017 et en 2018.

Le pavillon bleu a été hissé à la plage de l'Aboiteau à Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick en 2017. Elle a ensuite connu une fréquentation record, tandis que la plage Parlee connaissait une baisse. Photo : Radio-Canada

Le label Pavillon bleu peut raffermir la confiance des consommateurs et accroître les revenus du parc et des commerçants de toute la région de Shediac, estimait un directeur principal de projets dans un document adressé au ministre du Tourisme, le 22 octobre.

À ce moment, les données de l’été 2018 préoccupaient les responsables du tourisme.

Il y a un risque que les données de la qualité de l’eau en 2018 à la plage Parlee ne répondent pas aux critères de Pavillon bleu Canada, ce qui reporterait l’obtention du label, explique-t-on dans le document. On ajoute que cela réduirait encore plus la confiance du public et les revenus.

La baignade à la plage Parlee a été déconseillé durant 11 jours en juin, juillet et août 2018 en raison d'un taux élevé de bactéries fécales dans les eaux (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Une autre note d’information explique que le gouvernement subissait une pression de la part des maires de Shediac, Cap-Pelé et Beaubassin-est, qui lui demandaient de faire les démarches nécessaires pour l’obtention du label.

Les documents révèlent aussi que le ministère du Tourisme a eu l’idée d’obtenir la nomination d’une personne représentant la province au jury qui évalue les demandes d’obtention du label au Canada et qui détermine lesquelles soumettre au jury international.

Le nom de la Dre Christine Muecke, médecin hygiénique en chef adjointe, est mentionné dans les courriels, mais un fonctionnaire provincial recommandait de choisir plutôt quelqu’un d’un organisme non gouvernemental afin d’éviter que le gouvernement soit perçu comme tentant d’influencer le jury.

En fin de compte, il n’y a eu aucun représentant du Nouveau-Brunswick au jury qui a approuvé la candidature de la plage Parlee.

Avec les renseignements de Gabrielle Fahmy, de CBC