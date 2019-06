Le sénateur Forest propose des solutions à la pénurie de main-d'œuvre

Le sénateur du Golfe et ex-maire de Rimouski, Éric Forest, souhaite assouplir le programme de travailleurs étrangers temporaires pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans l'Est-du-Québec.

Lors d'une allocution à la Chambre haute plus tôt cette semaine, le sénateur Forest a affirmé que la pénurie de main-d'œuvre freine notre développement économique et notre productivité, et menace la qualité de vie des entrepreneurs.

Il a entre autres souligné les conséquences négatives du manque de travailleurs dans l'industrie touristique de l'Est-du-Québec cet été.

Si on ne s'attaque pas dès maintenant à la pénurie de main-d'œuvre, on risque d'offrir une bien piètre expérience à nos visiteurs qui, par leur expérience, ne seront pas tentés de retourner visiter nos régions. Éric Forest, sénateur du Golfe

Pour contrer la pénurie de travailleurs, le sénateur Forest a proposé de supprimer, dans certains secteurs, l'évaluation de l'impact sur le marché du travail que doivent obtenir les employeurs avant d'embaucher un travailleur étranger.

Il propose aussi d'assouplir les règles du programme de travailleurs étrangers temporaires et de revoir le programme d'assurance-emploi afin que les travailleurs saisonniers soient reconnus à leur juste valeur.