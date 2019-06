Le Rouge et Noir défait les Roughriders 44 à 41

Dominque Davis a lancé trois passes de touché, Lewis Ward a réussi six placements et le Rouge et Noir d'Ottawa a défait les Roughriders de la Saskatchewan 44 à 41, jeudi soir.

Le Rouge et Noir a amorcé le quatrième quart avec un important coussin de 38-27 que Ward a bonifié grâce à un placement de 28 verges avec cinq minutes à faire.

Les Riders et leur quart-arrière Cody Fajardo n'ont toutefois pas baissé les bras. Marcus Thigpen a inscrit un majeur à la suite d'une course de six verges avec un peu moins de cinq minutes à écouler. Les locaux tiraient toutefois de l'arrière 41-33, puisqu'ils ont été incapables d'aller chercher le point supplémentaire.

Ward a creusé l'écart 44-33 en ajoutant un placement de 22 verges alors qu'il restait moins de deux minutes à jouer, mais les Riders n'avaient pas dit leur dernier mot. Fajardo est revenu à la charge avec une course d'une verge pour un touché alors qu'il restait 26 secondes au cadran et les Riders ont réussi leur conversion de deux points.

Le Rouge et Noir a par la suite consolidé la victoire.

Fajardo a lancé deux passes de touché et a réussi 27 de ses 34 passes pour des gains aériens de 360 verges, mais ce ne fut pas suffisant pour les Roughriders, qui présentent un dossier de 0-2.

Pendant ce temps, Davis a récolté 354 verges de gains par la voie des airs et n'a lancé aucune interception. Dans la zone payante, il a repéré Dominique Rhymes, Jean-Christophe Beaulieu et R.J. Harris pour permettre au Rouge et Noir de conserver son dossier immaculé.