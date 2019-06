Week-end pénible à l'horizon sur les voies rapides de Montréal

Tout le corridor du pont Champlain sera à éviter ce week-end en raison des travaux de raccordement du nouveau pont Samuel-De Champlain qui doit ouvrir lundi matin en direction Montréal. Des entraves qui s’ajoutent à tous les chantiers déjà en cours dans le secteur notamment sur Décarie et dans l’échangeur Turcot.

Après plus de 4 ans d’attente et 4 milliards de dollars de fonds publics, le nouveau pont Samuel-De Champlain sera enfin ouvert à la circulation vers Montréal dès lundi matin, 5 h. L’ouverture de la structure vers la Rive-Sud se fera le week-end suivant, juste à temps pour la fête du Canada.

Mais d’ici là, les automobilistes qui empruntent l’autoroute Décarie et tout le couloir du pont Champlain devront faire preuve d’encore beaucoup de patience à commencer par une fermeture complète du pont Champlain de vendredi soir 22 h jusqu’à lundi matin 5 h.

Cette fermeture doit permettre de raccorder de nombreuses voies d’accès et bretelles avec le nouveau pont et aussi de déplacer plus de deux kilomètres de glissières de sécurité dans le secteur de l’île des Sœurs.

Plus de 1000 tonnes d’asphalte doivent aussi être étendues avant que les premières voitures puissent emprunter le nouveau pont pour entrer à Montréal lundi matin.

L’ancien pont Champlain sera également fermé tout le week-end prochain pour permettre le raccordement du nouveau pont en direction Rive-Sud.

Tout le corridor nord-sud du pont Champlain sera à éviter durant le week-end. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Entraves dans le secteur du pont Champlain ce week-end

L’autoroute 10 ouest et tous ses accès seront fermés de Brossard, entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) jusqu'à l’entrée de l’autoroute 10 est (Bonaventure) et du boulevard Gaétan-Laberge, à Montréal. Toutes les sorties et entrées reliées à ce tronçon de route seront aussi fermées.

Pour atténuer l’impact de cette fermeture, les deux voies du pont Victoria seront ouvertes en direction de Montréal de vendredi 22 h à lundi matin 5 h.

L’échangeur Turcot

Les automobilistes qui tenteront d’accéder au centre-ville de Montréal en provenance de l’autoroute Décarie sud ou de la 20 ouest devront faire un détour en raison de la fermeture d’un tronçon de l’A-20 et de la route 136 est entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de samedi 00 h 30 à mardi matin 5 h.

L’autoroute 15 nord (Décarie) sera aussi complètement fermée dans l’échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle qui conduit de l’autoroute 15 sud à la route 136 / A-720 est vers le centre-ville sera également fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

La bretelle de l’autoroute 15 sud pour la 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) sera quant à elle fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h

Une voie sur quatre sera aussi fermée sur l’autoroute Décarie (15 nord) dans le secteur de la rue Sherbrooke à compter de dimanche, et ce jusqu’à la fin août.

Dans le secteur avoisinant l’échangeur Turcot, un tronçon du boulevard Angrignon sera fermé entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Patrick au-dessus du canal de Lachine, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Agrandir l’image De nombreuses fermetures sont à prévoir dans l'échangeur Turcot encore ce week-end. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Échangeur Décarie

Un autre chantier qui causera des maux de tête aux automobilistes ce week-end se trouve à l’intersection de l’autoroute 40 et de la voie rapide Décarie où l’autoroute 15 sud sera complètement fermée entre l’échangeur et l’entrée de la rue Jean-Talon de 23 h à 11 h le matin de vendredi soir jusqu’à dimanche en avant-midi.

Les bretelles pour la 15 sud en provenance de l’autoroute 40 est et ouest ainsi que de la route 117 (boulevard Marcel-Laurin) seront aussi fermées selon le même horaire.

Agrandir l’image L'autoroute 15 sud sera fermée entre l'autoroute 40 et la rue Jean-Talon ce week-end. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Autoroute Bonaventure

L’autoroute 10 est sera fermée vers le pont Champlain de vendredi 23 h 30 jusqu’à lundi 5 h entre le sortie 3 et l’entrée suivante.

Deux voies sur trois seront aussi fermées sur l’autoroute 10 ouest vers le centre-ville à la hauteur du pont Victoria.

Pont Honoré-Mercier

Il est à noter que le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Montréal à partir du mercredi 26 juin.

La circulation vers Montréal se fera à contresens sur le pont en direction de Kahnawake à raison d’une voie par direction.

Le passage des camions de trois essieux et plus sera interdit sur le pont aux heures de pointe les jours de semaine de 5 h à 9 h 30, en direction de Montréal et de 15 h à 19 h, en direction de la Rive-Sud.