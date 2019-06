Les parents d'enfants autistes espèrent que le remaniement apportera du « sang neuf »

Jeudi, Mme MacLeod a été rétrogradée de son poste de ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario pour hériter du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, dans le cadre d'un important remaniement ministériel du premier ministre Doug Ford.

La ministre MacLeod a irrité de nombreux parents à cause de sa gestion du dossier de l'autisme et de la révision du Programme ontarien de l'autisme par son gouvernement.

Sa démission avait été demandée après que les responsables de l'Ontario Association for Behaviour Analysis eurent dévoilé que la ministre leur avait dit que l'organisme aurait « quatre longues années » s'ils ne fournissaient pas une réponse positive afin de promouvoir ce programme.

Elle s'est ensuite excusée sur Twitter. L’ancien ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Todd Smith, a maintenant pris la relève de ce ministère.

Le fils d'Anne Jovanovic, Mica, 11 ans, est atteint d'autisme sévère. Photo : Anne Jovanovic

Il n'y a pas de confiance

Du sang neuf était absolument nécessaire , a déclaré Anne Jovanovic, qui a un fils de 11 ans atteint d'autisme. Je n'ai aucune confiance envers la ministre MacLeod.

Mme Jovanovic a dit qu'elle comprend à quel point le dossier de l'autisme peut être difficile, ajoutant que son fils a la chance de communiquer avec ses parents d'une meilleure façon que Mme MacLeod n'a réussi à le faire avec les parents.

C'est pour lui l'occasion de tendre la main aux gens et de découvrir quelles sont les vraies histoires et quels sont les vrais problèmes , a-t-elle ajouté.

Mick Kitor a mentionné de son côté qu'il doutait que la nomination d'un nouveau ministre change beaucoup de choses.

M. Kitor a ajouté que le financement de la thérapie pour son fils de 12 ans, Finn, a mené sa famille au bord de la faillite.

Je n'ai pas confiance en quelqu'un qui dit que ça va changer et que ça va s'améliorer, a-t-il dit. Les actes parlent plus fort que les mots.

Mick Kitor dit que le remaniement de jeudi pourrait offrir au gouvernement une chance de changer certaines de ses politiques. Photo : Radio-Canada / Idil Mussa

Doug Ford défend le plan

Néanmoins, M. Kitor a dit qu'il y a encore une chance de revenir sur certains des changements apportés par Doug Ford et de rétablir la confiance des parents.

Il n'est pas trop tard pour dire : "Nous avons fait une erreur" et cesser d'être méchants avec les personnes les plus vulnérables de la société.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé si Mme MacLeod avait « foiré » dans le dossier, le premier ministre a refusé de répondre à la question.

Je ne vais pas m'immiscer là-dedans, a-t-il dit.

J'ai toujours dit que l'autisme n'est pas le dossier le plus important, mais c'est le plus sensible. Et j'en suis très passionné, et nous allons nous assurer que nous allons continuer avec le grand plan que Lisa a mis en place , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Idil Mussa