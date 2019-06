La CSDM lorgne du côté du réseau anglophone pour acquérir des locaux

Pendant que plusieurs écoles de la CSDMCommission scolaire de Montréal débordent, la Commission scolaire English-Montreal ( CSEMCommission scolaire English-Montreal ) a des immeubles excédentaires, des écoles qu'elle n'utilise pas. La CSDMCommission scolaire de Montréal voudrait bien mettre la main sur certains de ces immeubles et négocie avec le réseau anglophone.

La présidente de la CSDMCommission scolaire de Montréal Catherine Harel-Bourdon confirme que des pourparlers sont en cours. Ils ont certains bâtiments qui ne sont plus occupés par leurs élèves, donc on regarde la possibilité de récupérer certains bâtiments excédentaires.

La présidente de la CSDMCommission scolaire de Montréal refuse de dire combien d'écoles sont visées par les négociations. Elle affirme cependant qu’elle regarde aussi les possibilités de cohabitation avec English-Montreal, qui compte plusieurs classes disponibles dans ses écoles. Dans les dernières semaines, on les a laissés. Il y avait beaucoup de négociations avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Donc, l'an prochain, on va reprendre en fonction des besoins qui se font sentir et de l'état de la situation en septembre à la rentrée.

La CSDMCommission scolaire de Montréal partage déjà deux écoles avec le réseau anglophone, ce que refuse de faire la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île ( CSPICommission scolaire de la Pointe-de-l'Île ).