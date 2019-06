Une Journée mondiale du yoga sous le thème de l’action climatique

Cette discipline indienne, à la fois spirituelle et physique, invite ses adeptes à prendre conscience de leur corps, de leurs choix, mais aussi du monde dans lequel ils vivent, explique Érik Giasson, professeur de yoga à Montréal.

Lors d'une cérémonie devant l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ambassadeur de l'Inde, Syed Akbaruddin, a affirmé qu'il s'agissait aussi d'un outil de promotion de modes de vie en harmonie avec la nature.

L'essence du yoga est l'équilibre, non seulement dans notre corps ou notre vie, mais également dans notre relation avec le monde. Syed Akbaruddin, ambassadeur de l’Inde à l’ONU

Forcément, on développe une vision plus subtile de ce qui nous entoure , dit Caroline Tarantini, une yogi qui habite Vancouver. Ceux et celles qui pratiquent le yoga ont bien souvent rapport à la consommation plus responsable et plus éthique , selon elle.

On se tourne davantage vers les produits locaux, la consommation de viande diminue, on choisit une vie plus simple et naturelle. Caroline Tarantini, pratiquante du yoga

Changement climatique : une menace existentielle

Les changements climatiques représentent une menace existentielle que les États et les organisations internationales ont du mal à résoudre de manière institutionnelle, dit M. Akbaruddin.

Un récent rapport de l’ONU dévoile que l'activité humaine menacerait jusqu'à un million d'espèces. L’an dernier, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indiquait que des transformations sans précédent étaient nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Il est important que chacun de nous, à sa manière, contribue à relever l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes tous confrontés. Syed Akbaruddin, ambassadeur de l’Inde à l'ONU

Érik Giasson abonde en ce sens : « Nous avons un impact immense sur l’environnement, et l’environnement a un impact sur la qualité de notre vie et de la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. »