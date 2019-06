Des robes rouges aux fenêtres pour honorer les femmes autochtones disparues et assassinées

La coordinatrice du projet et gestionnaire de l’organisation communautaire à vocation sociale New Directions, Darlene Daniels note que toutes ces robes ne représentent qu’une fraction du nombre de femmes disparues ou assassinées.

Dans un rapport, publié en mai 2014, la Gendarmerie royale du Canada a recensé 1181 cas, soit 1017 femmes autochtones tuées et 164 disparues, entre 1980 et 2012. Certains estiment que plus de 4000 femmes autochtones manquent à l’appel. Selon l’enquête nationale qui vient de se conclure, il est impossible de déterminer le nombre exact de meurtres et de disparitions.

Lorsque Mme Daniels regarde l’une des robes, elle pense à une femme qu’elle a connue, du nom de Cheryl Duck. Elles avaient environ le même âge.

Dans mon quartier c’était la femme que je connaissais et que j’aimais bien. Elle a été tuée, et son corps jeté sur le bord de la route aux limites de la ville. Darlene Daniels

Inspiré du REDress Project

L'artiste métisse multidisciplinaire basée à Winnipeg, Jaime Black, a conçu The REDress Project en 2014 dans l'espoir de stimuler un dialogue sur la question. Des robes rouges de coupes différentes étaient suspendues, entre autres, sur des cintres au-dessus de rampes d'escalier et sur des balcons. Certaines étaient accrochées à des arbres.

Les robes utilisées par Mme Daniels sont des dons d’entreprises, dont Value Village, et d’organismes, comme Gowns for Grads, ainsi que de membres de la communauté.

Elles ont été installées solennellement, jeudi matin, par des employés, qui les ont accrochées, une par une, au rythme de tambours.

Des robes rouges ont été accrochées à chacune des 350 fenêtres du bâtiment de l'organisme New Directions. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Mme Daniels indique qu'il était important, pour elle, de réaliser ce projet, car beaucoup de ses clients ont, comme elle, perdu un proche.

Nous avons tous été affectés par la mort ou la disparition d’un proche, alors on a décidé de s’éduquer , lance-t-elle, en faisant valoir les efforts de l’organisme New Directions pour favoriser l'apprentissage de ses employés non autochtones.

Avec des informations d'Adeline Bird de CBC