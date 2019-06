Peu de restrictions pour les partis en amont de la campagne électorale manitobaine

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a annoncé, mercredi, que les Manitobains iront aux urnes le 10 septembre.

Les attaques publicitaires pullulent sur les médias sociaux et les candidats ont déjà commencé le porte-à-porte. Rien d’anormal selon la porte-parole d’élections Manitoba, Alison Mitchell.

Il n’y a aucune limite sur les dépenses électorales, sur la publicité avant le décret électoral , note-t-elle.

Cependant, la Loi sur le financement des élections précise que toute somme déboursée avant l’élection pour un service ou un produit destiné à la campagne électorale est une dépense électorale, et donc strictement encadrée.

Élections anticipées

Avant d’annoncer la date de l’élection, le premier ministre a indirectement signifié aux Manitobains, à plusieurs occasions, qu’il allait déclencher des élections avant la date prévue, par la loi, en octobre 2020.

Campagne électorale : ce que dit la Loi

Le Manitoba est-il dans l'illégalité pour avoir annoncé cette élection à une autre date que celle fixée par la loi? Non, puisque la loi n'est pas tout à fait contraignante, rappelle le juriste Guy Jourdain.

Reste à voir si les électeurs estiment que le gouvernement profite du moment, fait-il valoir. Je dirais que théoriquement oui ça pourrait augmenter le cynisme et le mécontentement, mais ce sera le devoir des citoyens d'exprimer ce mécontentement-là.

Séances d’inscription en cours

À l'approche d'élections générales anticipées dans la province, Élections Manitoba encourage les électeurs admissibles à s'inscrire dès maintenant ou à vérifier s'ils sont bien inscrits sur les listes.

Alison Mitchell est la porte-parole d'Élections Manitoba. C’est possible de le faire sur le site web d'Élections Manitoba. On a besoin du numéro de permis de conduire ou même deux autres pièces d’identité, on peut vérifier si on est inscrit ou aussi mettre à jour les renseignements , précise-t-elle.

Les séances d'inscription en personne se poursuivent jusqu'au 24 juin, à Winnipeg, Brandon et Thompson. À Winnipeg, on peut se rendre à la Place Kildonan, au Centre Saint-Vital, au centre commercial Garden City, au Outlet Collection ou encore au Marché de La Fourche.