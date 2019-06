Un logo pour les produits alimentaires de la Côte-Nord

Les produits bioalimentaires de la Côte-Nord seront désormais identifiés par un logo et un slogan. L’objectif est de permettre aux consommateurs de reconnaître plus facilement les produits qui proviennent de la région et d’offrir un rayonnement aux producteurs locaux.

L’initiative, qui se nomme Le goût de la Côte-Nord, est le fruit d’un travail de longue haleine. Les entrepreneurs, la population ainsi que plusieurs partenaires œuvrant notamment dans le milieu du tourisme et du développement économique ont été consultés, affirme le président de la Table bioalimentaire Côte-Nord, Yves Laurencelle.

On a rassemblé les producteurs et on vient de créer ce logo-là qui est le travail de presque deux ans. Yves Laurencelle, président de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord

Le logo représente une herbe enchâssée dans une couronne de vagues déferlantes , peut-on lire dans un communiqué de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord.

Les teintes de bleu et de vert de la nature rappellent la nature et la dualité de notre terroir : des produits issus de la terre et de la mer. Les vagues symbolisent la fraîcheur et le dynamisme des éléments climatiques. Elles forment un cercle qui représente bien l’univers unique du bioalimentaire et du tourisme gourmand de la Côte-Nord.

Les producteurs qui adhèrent à cette certification devront suivre plusieurs normes de qualité. Ils seront accompagnés de manière individuelle par la Table bioalimentaire Côte-Nord pour respecter certains standards.

Les producteurs de la mer et de la terre pourront se faire accréditer. Les restaurateurs, brasseurs, distillateurs, qui travaillent avec des produits régionaux, pourront aussi obtenir la mention.