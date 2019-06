Grand Marché : Labeaume estime avoir remporté son pari

La popularité du Grand Marché depuis son ouverture, vendredi dernier, fait dire au maire de Québec, Régis Labeaume, que son équipe et lui ont eu raison de se lancer dans cette aventure, et ce, malgré les doutes soulevés par le déménagement du marché public.

Les gens consomment, les gens achètent. On voulait que les gens vivent une expérience, je pense que c'est réussi, mais en même temps, les commerces font de bonnes affaires et ça, c'est très important. Visiblement, tous les éléments sont réunis , s’est réjoui Régis Labeaume, jeudi, lors de l’inauguration officielle du Grand Marché.

Selon le maire, entre 30 000 et 40 000 personnes ont visité la nouvelle installation au cours du week-end. Plusieurs commerçants ont eu de la difficulté à regarnir leurs étals, tant la demande était forte, a-t-il souligné. Régis Labeaume y voit un signe additionnel de réussite.

Les marchands ont dit que l'indication du succès, c'était la rupture de stock, alors si les gens ont manqué de produits, ça veut dire que ç'a bien été et c'est arrivé dans bien des commerces , a fait valoir le maire.

On a enfin, à Québec, notre Grand Marché, un marché chaleureux, lumineux et accueillant. […] Plusieurs en ont douté, mais nous, on a toujours été tout à fait convaincus. Régis Labeaume, maire de Québec

Fierté

Pour cette inauguration officielle, le maire de Québec était accompagné de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, de son collègue à l’Agriculture, André Lamontagne, et d’Arthur Cauchon, président de la Coopérative des horticulteurs de Québec, l’organisme qui gère le Grand Marché.

Ce dernier était lui aussi ravi que la population ait été au rendez-vous depuis l’ouverture officielle du nouveau marché public de Québec. À l’instar du maire, il se félicite d’aller de l’avant avec le projet de déménager le Marché du Vieux-Port vers le site d’ExpoCité malgré les nombreux commentaires négatifs reçus.

Je suis extrêmement fier de notre projet. Lorsque je suis arrivé vendredi midi avec mon premier voyage de fruits et légumes de ma ferme et que j'ai vu tous ces gens, je me suis mis à pleurer parce que j'étais très touché de voir que la population s'est accaparée de notre projet , a confié Arthur Cauchon.

Ouverture retardée?

Régis Labeaume a par ailleurs reconnu que les procédures judiciaires entamées par l’avocat et ancien conseiller municipal François Marchand, qui tente d’empêcher la démolition du bâtiment qui abritait le Marché du Vieux-Port, risquaient de retarder l’ouverture du marché saisonnier dans le secteur.

Effectivement, au moment où on se parle, ça peut retarder l'organisation du marché satellite. C'est quand même ironique de voir ce qui se passe actuellement, mais on est à la merci du légal , a-t-il laissé tomber.

Le maire n’a d’ailleurs pas manqué de railler l’avocat de Québec pour ses efforts visant à maintenir le Marché du Vieux-Port.

J'ai envie de dire : "Bravo champion." C'est fantastique, a ironisé Régis Labeaume. Il y a des gens qui se tirent dans le pied.

L’ouverture du marché satellite dans le secteur du Vieux-Port doit avoir lieu le 15 juillet prochain.